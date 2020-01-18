Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

2019 рік став другим з найтепліших в історії

  • 13
Температура - фото 1
Температура / nasa

Фахівці НАСА і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) назвали 2019 рік одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень.

Середня світова температура у 2019 році виявилася на 0,98 градуса за Цельсієм вищою, ніж в період з 1951 по 1980 рік. З моменту початку метеоспостережень в 1880 році лише 2016 рік став більш спекотним.

І ще: Назване місто з найбруднішим повітрям у світі

"Десятиліття, яке тільки-но закінчилося, очевидно, найтепліше в історії, – сказав директор Інституту космічних досліджень Гевін Шмідт. Кожне десятиліття, починаючи з 1960-х років, було явно теплішим, ніж попереднє".

Наразі середня температура вища більш ніж на градус за Цельсієм, ніж в кінці XIX століття. Використовуючи кліматичні моделі і статистичний аналіз даних про глобальну температуру, вчені прийшли до висновку, що це зростання в основному обумовлене збільшенням викидів в атмосферу вуглекислого та інших парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини.

2019 рік став другим з найтепліших в історії - фото 380503

Читайте також: Зафіксовано новий рекорд температури світового океану

Джерело: nasa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14034
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • 16 cічня, 16:21
  • 928
Привітання з Водохрещем 2020: найкращі поздоровлення з Йорданом
  • Вчора, 17:31
  • 19466
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Погода