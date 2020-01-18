2019 рік став другим з найтепліших в історії

Фахівці НАСА і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) назвали 2019 рік одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень.

Середня світова температура у 2019 році виявилася на 0,98 градуса за Цельсієм вищою, ніж в період з 1951 по 1980 рік. З моменту початку метеоспостережень в 1880 році лише 2016 рік став більш спекотним.

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"Десятиліття, яке тільки-но закінчилося, очевидно, найтепліше в історії, – сказав директор Інституту космічних досліджень Гевін Шмідт. – Кожне десятиліття, починаючи з 1960-х років, було явно теплішим, ніж попереднє".

Наразі середня температура вища більш ніж на градус за Цельсієм, ніж в кінці XIX століття. Використовуючи кліматичні моделі і статистичний аналіз даних про глобальну температуру, вчені прийшли до висновку, що це зростання в основному обумовлене збільшенням викидів в атмосферу вуглекислого та інших парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини.

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