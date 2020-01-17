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Зафіксовано новий рекорд температури світового океану

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Океан - фото 1
Океан / eurekalert

Температура Світового океану в 2019 році виявилася найвищою за всю історію спостережень.

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що глобальна температура Світового океану продовжує рости. У 2019 його температура виявилася на 0,075 градуса Цельсія вищою за середній рівень 1981-2010 років.

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Щоб досягти цієї температури, океану знадобилося 228 зетаджоулів тепла. Як пояснюють експерти, за останні 25 років у Світовий океан надійшла кількість тепла, порівнянна з вибухами 3,6 мільярда атомних бомб, аналогічних тій, що знищила Хіросіму (її вибух виділив 63 трильйонів джоулів енергії).

"Ціна, яку ми платимо, – це скорочення розчиненого в океані кисню, нанесення шкоди морському життю, посилення штормів, скорочення рибальства і шкода економіці, пов'язаній з океаном, – зазначив один з авторів дослідження. – Чим більше ми зменшимо кількість парникових газів, тим менше буде нагріватися океан. Скорочення, повторне використання і переробка відходів, а також перехід до чистої енергії як і раніше є основним шляхом вперед".

Зафіксовано новий рекорд температури світового океану - фото 380253

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Джерело: eurekalert
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