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Назване місто з найбруднішим повітрям у світі

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Сараєво - фото 1
Сараєво / nat-geo

Перш за все це місто було знамените тим, що саме в ньому з вбивства одного аристократа, ерцгерцога Фердинанда, почалася Перша світова війна.

А тепер Сараєво (столиця Боснії і Герцеговини) ще й визнали містом з найвищим рівнем забруднення атмосфери в світі (згідно з міжнародним рейтингом AQI).

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У перші дні нового року якість сараєвського повітря отримала індекс 236, а це кваліфікується фахівцями-екологами як "вкрай небезпечне для вашого здоров'я". У місті встановлено режим надзвичайної ситуації, всім місцевим жителям і гостям Сараєвого радять зайвий раз не відчиняти вікна, а при виході на вулиці використовувати захисні маски або респіратори.

До такого високого забруднення привели відразу кілька факторів: це і занадто інтенсивний трафік (далеко не всі машини відповідають останнім європейським вимогам екологічної безпеки), і застосування дров для опалення частини міських будинків, і відсутність державної сертифікації енергоносіїв.

Назване місто з найбруднішим повітрям у світі - фото 380168

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Джерело: nat-geo
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