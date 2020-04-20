Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Цей "недолік" жінкам варто приховувати, аби подобатись чоловікам

  • 26
Стосунки - фото 1
Стосунки / credo

Американські вчені провели дослідження й з'ясували, яких жінок побоюються чоловіки.

За їх даними, одним з найбільших недоліків для представників сильної половини є високий рівень IQ жінки.

І ще: 15 простих порад для чоловіків, які хотіла б дати кожна жінка перед сексом

Чоловіки вважають розумних дівчат непривабливими, стверджують науковці. На їх думку, причина такої неприязні в тому, що при спілкуванні з освіченими представницями прекрасної статі в них псується самооцінка.

Під час експерименту вчені ставили дівчатам питання з математики й мови, а чоловіки оцінювали їх відповіді. При цьому чимало з "рецензентів" виявили бажання зустрітися з учасницями, які набрали багато балів, але після першого побачення представники сильної статі зникали й не відповідали на дзвінки. Тож у жінок з високим IQ набагато менше шансів вийти заміж, вважають дослідники.

Знання - фото 399173
Знання

Читайте також: Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця

Джерело: credo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 1094
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
  • 16 квітня, 16:21
  • 772
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 107494
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки