Цей "недолік" жінкам варто приховувати, аби подобатись чоловікам

Американські вчені провели дослідження й з'ясували, яких жінок побоюються чоловіки.

За їх даними, одним з найбільших недоліків для представників сильної половини є високий рівень IQ жінки.

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Чоловіки вважають розумних дівчат непривабливими, стверджують науковці. На їх думку, причина такої неприязні в тому, що при спілкуванні з освіченими представницями прекрасної статі в них псується самооцінка.

Під час експерименту вчені ставили дівчатам питання з математики й мови, а чоловіки оцінювали їх відповіді. При цьому чимало з "рецензентів" виявили бажання зустрітися з учасницями, які набрали багато балів, але після першого побачення представники сильної статі зникали й не відповідали на дзвінки. Тож у жінок з високим IQ набагато менше шансів вийти заміж, вважають дослідники.

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