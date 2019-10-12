20 найкращих туристичних напрямків у 2020 році

Онлайн-сервіс оренди житла Airbnb склав список 20 найпопулярніших місць для подорожі у 2020 році. Рейтинг ґрунтується на вподобаннях користувачів платформи і бронюваннях на сайті.

У списку практично немає стандартних міст на зразок Лондона, Нью-Йорка чи Парижа, натомість є багато маловідомих місць: Бурірам у Таїланді (в перекладі означає "Місто щастя"), де розташований історичний парк Пханом Рунг з древніми кхмерськими руїнами; мексиканське місто Гвадалахара, яке ще називають "Містом троянд", або "Перлиною заходу" (місто славиться іспанською колоніальною архітектурою); острова Вануату в Океанії (в архіпелаг входить 83 острови, а їх жителі розмовляють на понад 100 мов).

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ТОП-20 місць для подорожі у 2020 році:

1. Мілуокі, штат Вірджинія, США



2. Більбао, Іспанія



3. Бурірам, Таїланд



4. Санбері, Вікторія, Австралія



5. Румунія



6. Сіань, Китай



7. Юджин, штат Орегон, США



8. Люксембург



9. Гвадалахара, Мексика



10. Вануату

11. Калі, Колумбія

12. Мис Канаверал, штат Флорида, США

13. Абердін, Шотландія

14. Кортні, Канада

15. Убатуба, Бразилія

16. Ле-Контаміна-Монжуа, Франція

17. Токіо, Японія

18. Керала, Індія

19. Малінді, Кенія

20. Маастрихт, Нідерланди

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