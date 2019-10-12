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20 найкращих туристичних напрямків у 2020 році

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Ці туристичні напрямки набувають шаленої популярності - фото 1
Ці туристичні напрямки набувають шаленої популярності

Онлайн-сервіс оренди житла Airbnb склав список 20 найпопулярніших місць для подорожі у 2020 році. Рейтинг ґрунтується на вподобаннях користувачів платформи і бронюваннях на сайті.

У списку практично немає стандартних міст на зразок Лондона, Нью-Йорка чи Парижа, натомість є багато маловідомих місць: Бурірам у Таїланді (в перекладі означає "Місто щастя"), де розташований історичний парк Пханом Рунг з древніми кхмерськими руїнами; мексиканське місто Гвадалахара, яке ще називають "Містом троянд", або "Перлиною заходу" (місто славиться іспанською колоніальною архітектурою); острова Вануату в Океанії (в архіпелаг входить 83 острови, а їх жителі розмовляють на понад 100 мов).

І ще: Названо найкращі гастрономічні напрямки Європи

ТОП-20 місць для подорожі у 2020 році:

1. Мілуокі, штат Вірджинія, США

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2. Більбао, Іспанія

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3. Бурірам, Таїланд

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4. Санбері, Вікторія, Австралія

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5. Румунія

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6. Сіань, Китай

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7. Юджин, штат Орегон, США

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8. Люксембург

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9. Гвадалахара, Мексика

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10. Вануату

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11. Калі, Колумбія
12. Мис Канаверал, штат Флорида, США
13. Абердін, Шотландія
14. Кортні, Канада
15. Убатуба, Бразилія
16. Ле-Контаміна-Монжуа, Франція
17. Токіо, Японія
18. Керала, Індія
19. Малінді, Кенія
20. Маастрихт, Нідерланди

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Джерело: thethaiger
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