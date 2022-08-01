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2 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті геноциду ромів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
2 серпня у православній церкві вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі. Він проживав в Ізраїлі у IX столітті до н. е. за часів правління нечестивого царя Ахава.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Август, Ілля, Олександр, Афанасій, Георгій, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті геноциду ромів
- 1917 – вперше була здійснена посадка літака "Сопвіч" на палубу корабля британських військово-морських сил "Furious".
- 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.
- 1918 – британський експедиційний корпус висадився в Архангельську.
- 1919 – повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський.
- 1933 – став до ладу Біломорсько-Балтійський канал.
- 1939 – Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.
- 1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР (до її складу увійшла більша частина щойно приєднаної до СРСР Бессарабії)
- 1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Королівства Румунія перейшли до СРСР, до складу УРСР.
- 1940 – бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишив країну, із Лондона закликав усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною.
- 1941 – на територію СРСР увійшли перші італійські війська.
- 1945 – завершилася Потсдамська конференція.
- 1949 – академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.
- 1953 – у Києві відкрито дитячу залізницю.
- 1964 – Тонкінський інцидент, що спричинив ескалацію війни у В'єтнамі.
- 1970 – у Белфасті британська армія вперше застосувала гумові кулі проти північних ірландців.
- 1990 – о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.
- 1990 – У Дніпропетровську розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва.
- 1991 – Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії.
- 1999 – збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни.
- 2005 – катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто. Без жертв.
- 2006 – в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг.
- 2009 – 15 осіб загинуло в авіакатастрофі Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в індонезійській провінції Папуа.
- 2014 – суд Тбілісі заочно арештував експрезидент Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень.
- 2017 – у США набрав чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану.
- 2020 – від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).
ХТО НАРОДИВСЯ 2 СЕРПНЯ
- 1627 — Самюел ван Гоґстратен, нідерландський (голландський) художник, гравер, письменник, теоретик мистецтва.
- 1820 — Джон Тіндаль, видатний ірландський фізик, вперше детально дослідив розсіювання сонячного світла атмосферою, пояснив блакитний колір неба.
- 1834 — Фредерік Бартольді, французький скульптор XIX століття. Автор скульптури "Свободи" в гавані міста Нью-Йорк.
- 1835 — Еліша Грей, американський винахідник, що спізнився запатентувати телефон (його на декілька годин випередив Олександр Белл).
- 1888 — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради (розстріляний комуністами 15 грудня 1934 року).
- 1924 — Олександр Хмельницький, український живописець.
- 1932 — Пітер О'Тул, британський актор ірландського походження, відомий за фільмами "Як вкрасти мільйон", "Калігула", "Останній імператор".
- 1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З Дня Іллі вода холодна.
- Ілля жнива починає, а літо закінчує.
- У День Іллі літо закінчується.
- Дощовий день – на рік буде мало пожеж.
- Якщо в Іллін день потрапити під дощ, то весь рік буде міцне здоров'я.
- Грім гримить – то Ілля у своїй колісниці по небу їде.
- Якщо на Іллю дощ з громом – голова болітиме.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено сьогодні братися за будь-яку роботу.
- Не можна у цей день лихословити і допускати погані думки.
- Не можна виганяти худобу на пасовище – хижі звірі з'їдять.
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