2 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті геноциду ромів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

2 серпня у православній церкві вшановують пам'ять біблійного пророка Іллі. Він проживав в Ізраїлі у IX столітті до н. е. за часів правління нечестивого царя Ахава.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Август, Ілля, Олександр, Афанасій, Георгій, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті геноциду ромів

1917 – вперше була здійснена посадка літака "Сопвіч" на палубу корабля британських військово-морських сил "Furious".

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1918 – британський експедиційний корпус висадився в Архангельську.

1919 – повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський.

1933 – став до ладу Біломорсько-Балтійський канал.

1939 – Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.

1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР (до її складу увійшла більша частина щойно приєднаної до СРСР Бессарабії)

1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Королівства Румунія перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1940 – бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишив країну, із Лондона закликав усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною.

1941 – на територію СРСР увійшли перші італійські війська.

1945 – завершилася Потсдамська конференція.

1949 – академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.

1953 – у Києві відкрито дитячу залізницю.

1964 – Тонкінський інцидент, що спричинив ескалацію війни у В'єтнамі.

1970 – у Белфасті британська армія вперше застосувала гумові кулі проти північних ірландців.

1990 – о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.

1990 – У Дніпропетровську розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва.

1991 – Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії.

1999 – збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни.

2005 – катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто. Без жертв.

2006 – в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг.

2009 – 15 осіб загинуло в авіакатастрофі Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в індонезійській провінції Папуа.

2014 – суд Тбілісі заочно арештував експрезидент Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень.

2017 – у США набрав чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану.

2020 – від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).

ХТО НАРОДИВСЯ 2 СЕРПНЯ

1627 — Самюел ван Гоґстратен, нідерландський (голландський) художник, гравер, письменник, теоретик мистецтва.

1820 — Джон Тіндаль, видатний ірландський фізик, вперше детально дослідив розсіювання сонячного світла атмосферою, пояснив блакитний колір неба.

1834 — Фредерік Бартольді, французький скульптор XIX століття. Автор скульптури "Свободи" в гавані міста Нью-Йорк.

1835 — Еліша Грей, американський винахідник, що спізнився запатентувати телефон (його на декілька годин випередив Олександр Белл).

1888 — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради (розстріляний комуністами 15 грудня 1934 року).

1924 — Олександр Хмельницький, український живописець.

1932 — Пітер О'Тул, британський актор ірландського походження, відомий за фільмами "Як вкрасти мільйон", "Калігула", "Останній імператор".

1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З Дня Іллі вода холодна.

Ілля жнива починає, а літо закінчує.

У День Іллі літо закінчується.

Дощовий день – на рік буде мало пожеж.

Якщо в Іллін день потрапити під дощ, то весь рік буде міцне здоров'я.

Грім гримить – то Ілля у своїй колісниці по небу їде.

Якщо на Іллю дощ з громом – голова болітиме.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено сьогодні братися за будь-яку роботу.

Не можна у цей день лихословити і допускати погані думки.

Не можна виганяти худобу на пасовище – хижі звірі з'їдять.

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