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19 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 січня, віряни відзначають Хрещення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Хрещення Господнє або ж Йордан, Водохреща, Богоявлення. Це третє та завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 19 січня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Марта, Іван, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1655 – в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.
- 1825– Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.
- 1903– оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.
- 1906 – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень".
- 1907 – в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми.
- 1915– француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.
- 1925– спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.
- 1938– американська фірма "General Motors" перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.
- 1946 – створено Союз українців у Великій Британії.
- 1955 – Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію.
- 1963 – відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні.
- 1966 – Індіра Ґанді стала третім прем'єр-міністром Індії.
- 1978 – у Німеччині випущений останній автомобіль "Volkswagen Käfer".
- 2014 – у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).
- 2017 – в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 СІЧНЯ
- 570 – Магомет, ісламський пророк, засновник ісламу.
- 1200 – Доґен, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю.
- 1670 – Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст, сатирик.
- 1723 – Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець, вчений.
- 1736 – Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун.
- 1747 – Йоганн Елерт Боде, німецький астроном.
- 1756 – Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог.
- 1809 – Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, творець жанру новели жаху.
- 1839 – Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.
- 1889 – Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця. Працювала у таких напрямках як дадаїзм та абстракціонізм. Дружина художника і скульптора Ганса Арпа.
- 1891 – Омелян Сеник, український державник, військовий та політичний діяч, 9-й крайовий Командант УВО.
- 1898 – Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір. Найбільш відомий за романом "Ґолем".
- 1909 – Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель.
- 1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в'язень німецьких концтаборів. Керівник Антибільшовицького блоку народів, голова Проводу ОУН-Б.
- 1927 – Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з.
- 1932 – Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер.
- 1943 – Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу.
- 1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту "Deep Purple".
- 1946 – Джуліан Барнс, англійський письменник.
- 1966 – Стефан Едберг, шведський тенісист, шестиразовий переможець турнірів Великого шолома.
- 1969 – Предраг Міятович, югославський футболіст чорногорського походження, зараз – спортивний директор мадридського "Реала".
- 1972 – Сергій Міхалок, лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой".
- 1980 – Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Хрещення заметіль, то і в кінці квітня чекай хуртовини.
- Холодна і ясна погода – до посушливого літа; сніжна і похмура – до хорошого урожаю.
- Похмуре небо, великий іній і йде сніг віщують родючий рік.
- Ясний день – до неврожаю.
- Опівдні сині хмари – до урожаю.
- Сильні вихори на Хрещення підіймаються – до хорошого роїння бджіл.
- Якщо день теплий, то хліб буде густий.
- Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід. Ще це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.
- Повний місяць – до повноводдя навесні.
- Якщо день сонячний і теплий, то хороша погода триватиме ще кілька тижнів.
- Якщо йде дощ, то дощитиме до кінця місяця.
- Якщо сніг до паркану привалив, літо погане буде. Якщо ж є проміжок, то врожайне.
- Собаки багато гавкають – буде вдосталь дичини.
- День вдалий для ворожіння.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- З 19 січня і протягом усього тижня заборонялося полоскати на річці білизну.
- За народними уявленнями, нечиста сила, котра йде після Святок у воду, може схопитися за білизну і вибратися назовні.
- На Водохреща потрібно вдягнути все нове, не можна бути в старому та брудному одязі. Прикличете хвороби таким чином.
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