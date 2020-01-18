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Водохреще Голос країни

19 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 січня – неділя

Сьогодні, 19 січня, віряни відзначають Хрещення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Хрещення Господнє або ж Йордан, Водохреща, Богоявлення. Це третє та завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 19 січня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Марта, Іван, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1655 – в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.
  • 1825– Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.
  • 1903– оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.
  • 1906 – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень".
  • 1907 – в журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми.
  • 1915– француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.
  • 1925– спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.
  • 1938– американська фірма "General Motors" перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.
  • 1946 – створено Союз українців у Великій Британії.
  • 1955 – Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію.
  • 1963 – відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні.
  • 1966 – Індіра Ґанді стала третім прем'єр-міністром Індії.
  • 1978 – у Німеччині випущений останній автомобіль "Volkswagen Käfer".
  • 2014 – у Києві на вулиці Грушевського розпочалось збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).
  • 2017 – в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.
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ХТО НАРОДИВСЯ 19 СІЧНЯ

  • 570 – Магомет, ісламський пророк, засновник ісламу.
  • 1200 – Доґен, японський буддистський монах і філософ, послідовник вчення дзен, засновник секти Сото-сю.
  • 1670 – Бернард де Мандевіль англійський філософ, економіст, сатирик.
  • 1723 – Дай Чжень, китайський філософ-неоконфуціанець, вчений.
  • 1736 – Джеймс Ватт, шотландський винахідник, який створив паровий двигун.
  • 1747 – Йоганн Елерт Боде, німецький астроном.
  • 1756 – Гійом Антуан Олів'є, французький натураліст, ботанік та ентомолог.
  • 1809 – Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, творець жанру новели жаху.
  • 1839 – Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.
  • 1889 – Софі Тойбер-Арп, швейцарська художниця, дизайнер, скульптор та танцівниця. Працювала у таких напрямках як дадаїзм та абстракціонізм. Дружина художника і скульптора Ганса Арпа.
  • 1891 – Омелян Сеник, український державник, військовий та політичний діяч, 9-й крайовий Командант УВО.
  • 1898 – Густав Майрінк, австрійський письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір. Найбільш відомий за романом "Ґолем".
  • 1909 – Іван Клим, повітовий провідник ОУН Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель.
  • 1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в'язень німецьких концтаборів. Керівник Антибільшовицького блоку народів, голова Проводу ОУН-Б.
  • 1927 – Кардаш Петро, кінопостановник, видавець і громадський діяч української еміграції в Австралії; активіст ОУН-з.
  • 1932 – Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер.
  • 1943 – Дженіс Джоплін, визнана королева блюзу й рок-н-ролу.
  • 1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту "Deep Purple".
  • 1946 – Джуліан Барнс, англійський письменник.
  • 1966 – Стефан Едберг, шведський тенісист, шестиразовий переможець турнірів Великого шолома.
  • 1969 – Предраг Міятович, югославський футболіст чорногорського походження, зараз – спортивний директор мадридського "Реала".
  • 1972 – Сергій Міхалок, лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой".
  • 1980 – Дженсон Баттон, англійський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Хрещення заметіль, то і в кінці квітня чекай хуртовини.
  • Холодна і ясна погода – до посушливого літа; сніжна і похмура – до хорошого урожаю.
  • Похмуре небо, великий іній і йде сніг віщують родючий рік.
  • Ясний день – до неврожаю.
  • Опівдні сині хмари – до урожаю.
  • Сильні вихори на Хрещення підіймаються – до хорошого роїння бджіл.
  • Якщо день теплий, то хліб буде густий.
  • Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід. Ще це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.
  • Повний місяць – до повноводдя навесні.
  • Якщо день сонячний і теплий, то хороша погода триватиме ще кілька тижнів.
  • Якщо йде дощ, то дощитиме до кінця місяця.
  • Якщо сніг до паркану привалив, літо погане буде. Якщо ж є проміжок, то врожайне.
  • Собаки багато гавкають – буде вдосталь дичини.
  • День вдалий для ворожіння.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • З 19 січня і протягом усього тижня заборонялося полоскати на річці білизну.
  • За народними уявленнями, нечиста сила, котра йде після Святок у воду, може схопитися за білизну і вибратися назовні.
  • На Водохреща потрібно вдягнути все нове, не можна бути в старому та брудному одязі. Прикличете хвороби таким чином.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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