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19 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 серпня, святкують Преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі це свято має ще назву Яблучний Спас. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначаємо одне з найважливіших християнських свят – Преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом. Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодніше. Традиційно у цей день необхідно святити яблука, а після обов'язково слід віднести кілька штук на могили родичів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Людвіг, Лев. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день фотографії – дата свята була обрана у зв'язку з тим, що в цей день у 1839 році широкому загалу було представлено метод отримання відбитка фото – дагеротипа, прототипу фотографії.
- Всесвітній день гуманітарної допомоги – ввівши цю дату в календар, Організація Об'єднаних Націй визначила завдання – підвищувати інформованість суспільства про діяльність з надання гуманітарної допомоги у всьому світі.
- День пасічника України – це свято-ярмарок зазвичай відзначається два дні і в останні роки проходив досить широко і жваво. Особливо – в Київській і Львівській областях, де були організовані виставки-ярмарки бджільництва, виступи фольклорних і художніх колективів.
- 1969 — зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів "Т-25".
- 1982 — здійснено запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.
- 1989 — у Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років
- 1990 — НДР прийняла конституцію ФРН.
- 1991 — Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.
- 1992 — в Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 СЕРПНЯ
- 1871 — Орвелл Райт, один з братів Райтів, співвинахідник аероплану.
- 1883 — Габріель (Коко) Шанель, французька модельєрка, засновниця модного "Дому Шанель" в Парижі.
- 1924 — Віллард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2009 "за розробку оптичних напівпровідникових сенсорів".
- 1928 — Борис Мірус, актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1930 — Френк Маккурт, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.
- 1946 — Білл Клінтон, 42-й президент США.
- 1951 — Володимир Конкін, кіноактор.
- 1965 — Марія де Медейруш, португальська актриса ("Кримінальне чтиво", "Божественна комедія").
- 1966 — Лі Енн Вумек, американська кантрі-співачка та автор пісень.
- 1973 — Марко Матерацці, італійський футболіст, захисник "Інтернаціонале".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Який Другий Спас – такий і січень.
- Який день на Другий Спас – такий і Покров.
- Сухий день віщує суху осінь, мокрий – дощову, а ясний – сувору зиму.
- До Другого Спаса не їдять ніяких плодів, крім огірків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна шити, в'язати, займатися прибиранням і будівельними роботами.
- Не можна розважатися, а також їсти м'ясо, яйця, жирну їжу (продовжується піст).
- Також не можна вбивати або проганяти комах.
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