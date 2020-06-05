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19 парфумерів з різних країн створили аромат для медиків в знак подяки
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За запитом постачальника ароматизаторів і парфумерних композицій Symrise 19 парфумерів придумали аромат в знак подяки лікарям, які борються з COVID-19. Тож новий аромат-унісекс Hero присвячений медикам.
Компанія з 200-річною історією роботи в парфумерному бізнесі вносить свою лепту в підтримку лікарів. Створюючи одеколон Hero, парфумери підбирали композицію з запахів, які підіймають настрій і зможуть поліпшити самопочуття лікарів протягом робочого дня. Кожен парфумер запропонував один інгредієнт. В результаті вийшов класичний одеколон з поєднанням 19 парфумерних нот.
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З 19 травня Symrise почали дарувати аромат Hero лікарям і працівникам першої лінії у США, Франції, Китаї, Сінгапурі, Бразилії та Дубаї. Тепер він надійшов у продаж. Гроші від продажу будуть перераховані в фонд допомоги SOS Anosmie. Фонд допомагає людям з аносмією, втратою нюху. Це, як відомо, один з основних симптомів COVID-19.
Hero – аромат унісекс. Крім традиційних для одеколону нот, в композиції є акорд Ambrostar з запахом ванілі і мускусу. Спочатку композиція розкривається свіжим акордом з мадагаскарського мандарина, бергамота, м'яти та імбиру. У середній ноті – олія амбретті, троянди та ірису. У шлейфі – гуаяк, сандалове дерево, ветівер і кипарис.
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