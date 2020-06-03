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Винахідники створили підошву, яка ніколи не ковзає

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Винахідники створили підошву, яка ніколи не ковзає - фото 1

Розроблений за участю інженерів MIT, матеріал виглядає як тонка і гнучка сталева пластина з нанесеним візерунком у вигляді зміїної луски. Головний секрет матеріалу – у безлічі лусочок, які зібрані за принципами японського мистецтва кірігамі.

Автори ідеї вважають, що використання такої пластини у взутті значно знизить ризик падіння, а значить будуть врятовані багато життів і зекономлені мільярди на рахунках за лікування. Так, інженери стверджують, що така підошва ефективніше, ніж шипи запобігає падінню, хоча і значно легша за них. Крім того, пластинка-кірігамі збільшує тертя між взуттям і поверхнею на 20%-35%.

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"У плоскому стані підошва з такого матеріалу залишається гладкою, але при найменшому вигині, наприклад, коли вага переноситься з п'яти на носок – всі лусочки стають дибки і вгризаються в землю. При цьому вони важать значно менше, ніж шипи, які іноді надягають на взуття для того, щоб воно не ковзало", – розповідають винахідники.

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Джерело: news.mit
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