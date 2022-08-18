19 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 серпня, в Україні відзначають День пасічника, а віряни – Преображення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 серпня, відзначають Преображення Господнє. Це день, у який Ісус Христос показав свій лик учням – Петру, Якову й Івану. У цей момент вони повірили Учителю та перестали сумніватися у тому, що він – Син Божий.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Спас, Людвіг, а також Феоктист.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника в Україні

День авіації у США

1562 – московити зазнали нищівної поразки від Великого князівства Литовського та Руського у Битві під Невелем.

1722 – наказний гетьман Павло Полуботок видав універсал, який забороняв зловживання світських і духовних можновладців та передбачав реформу судочинства.

1839 – уряд Королівства Франція, що викупив патент Луї Дагера на створення відбитків, проголосив дареготипію "подарунком світу", завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією.

1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу.

1919 – 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобув Бердичів.

1920 – 6-та стрілецька дивізія полковника Марка Безручка після численних сутичок з частинами 1-ї кінної армії Будьонного відійшла до Замостя і зайняла там оборону.

1936 – У Москві почався відкритий судовий процес над "об'єднаним троцкістсько-зінов'євським антирадянським центром".

1941 – головне командування румунської армії видало декрет про встановлення окупаційної адміністрації на частині території, раніше анексованої Українською РСР між Дністром і Бугом ("Трансністрія") з центром у Тирасполі.

1943 – Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1945 – Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1955 – на околиці села Здовбиця під час блокади панівних сил КДБ-МВС не здався живим і загинув рівненський крайовий провідник ОУН Анатолій Маєвський "Уліян".

1960 – здійснено перший політ у космос живих істот.

1982 – здійснено запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого українець – Л. Попов.

1989 – парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель – о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ

1989 – у Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930 – 1940-х і початку 1950-х років

1990 – НДР прийняла конституцію ФРН.

1991 – Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.

1992 – у Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 СЕРПНЯ

232 – Марк Анній Флоріан, римський імператор

1398 – Іньєго Лопес де Мендоса, маркіз де Сантільян, кастильський поет, критик, літературний меценат, полководець і державний діяч. Батько іспанського гуманізму. Ввів в іспанську літературу жанр сонета. Автор першої іспанської поетики "Передмова і послання коннетаблю Португалії" ("Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal"). Відомі твори: "Комедійка про понцу" ("Comedieta de Ponza"), "Пекло закоханих" ("Infierno de los enamora­dos")

1631 – Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар

1780 – П'єр-Жан Беранже, французький поет-демократ

1871 – Орвелл Райт, один з братів Райтів, співвинахідник аероплана

1883 – Габріель (Коко) Шанель, французька модельєрка, засновниця модного "Дому Шанель" у Парижі

1924 – Віллард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2009 "за розробку оптичних напівпровідникових сенсорів"

1928 – Борис Мірус, актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1930 – Френк Маккурт, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії

1965 – Марія де Медейруш, португальська актриса ("Кримінальне чтиво", "Божественна комедія")

1966 – Лі Енн Вомек, американська кантрі-співачка та автор пісень

1973 – Марко Матерацці, італійський футболіст, захисник "Інтернаціонале"

1976 – Уку Агустін, індонезійська журналістка, письменниця та режисерка документальних фільмів

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.

Спас – усьому час.

Перший Спас час припас, Петро і Павел – два додав, Ілля-пророк – три поволоки.

Як прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде Пречиста (28 серпня) – забере їх нечиста.

Спасівка – ластівка, а Петрівка – голодівка.

До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе.

Кусючий, як муха у Спасівку.

Святий Спас приготував усього про запас: і дощ, і вітер, і холод, і тепло.

19 серпня відзначають Яблучного Спаса

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися та погано думати про рідних

Не гоже нині ходити в гості з порожніми руками

Не слід у цей день братися за важку фізичну роботу

Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати

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