18 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 лютого, віряни вшановують пам'ять мучениці Агафії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Агафії. Вона загинула у 251 році при імператорі Декії. У народі цей день називають так: Агафія-корівниця, голодуха, поминальниця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1885 – уперше опубліковано "Пригоди Гекльберрі Фінна" авторства Марка Твена.

1913 – Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.

1930 – американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи – Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.

1966 – завершене видання першої "Української радянської енциклопедії".

1968 – до складу гурту "Pink Floyd" увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.

1978 – пісня "Hotel California" гурту "Eagles" здобула "Гремі" як "Запис року".

1979 – уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

2014 – в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.

2015 – Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО

1404 – Леон-Баттіста Альберті, італійський архітектор, вчений, письменник і музикант епохи Відродження.

1516 – Марія І Тюдор, англійська королева, яка одержала прізвисько Кривава Мері.

1530 – Уесуґі Кеншін, японський самурайський полководець періоду Сенґоку.

1602 – Пітер Меленер, фламандський художник-баталіст епохи бароко, учень Пітера Снайерса.

1655 – П'єтро Джованні Гварнері, італійський скрипник, старший син Андреа Гварнері, можливо, також учень Ніколо Аматі.

1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик і фізіолог, на честь якого названа одиниця електричної напруги.

1844 – Віллем Маріс, голландський пейзажист Гаазької школи. Брат художників Якоба Маріса і Маттейса Маріса.

1848 – Тіффані Луїс Комфорт, американський художник і дизайнер, виразник модерну (сецесії) в декоративно-ужитковому мистецтві. Син Чарльза Льюїса Тіффані, засновника знаної у світі ювелірної фірми "Тіффані і Ко".

1856 – Софія Русова, визначний український педагог.

1898 – Енцо Феррарі, італійський автомобілебудівник, творець автомобілів "Феррарі".

1921 – Василь Одрехівський, український скульптор, лемко.

1929 – Теодозія Бриж, український скульптор.

1931 – Тоні Моррісон, американська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1932 – Мілош Форман, чеський і американський кінорежисер і сценарист, лауреат двох "Оскарів" за "Політ над гніздом зозулі" та "Народ проти Ларрі Флінта".

1933 – Боббі Робсон, англійський футболіст і тренер.

1933 – Йоко Оно, журналістка, художниця і музикант, більше відома своїм шлюбом із Джоном Ленноном.

1934 – Пако Рабанн, іспанський кутюр'є.

1950 – Сибілл Шеперд, американська акторка, виконавиця головної ролі в телесеріалі Детективне агентство "Місячне сяйво".

1950 – Джон Г'юз, американський кінорежисер, кіносценарист ("Сам удома", "Бетховен").

1952 – Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник голодомору в Україні.

1954 – Джон Траволта, американський актор ("Кримінальне Чтиво").

1964 – Метт Діллон, американський актор ("Усі в захваті від Мері").

1965 – Dr. Dre, американський репер, продюсер Емінема.

1994 – Чон ХоСок більше відомий як Джей-Хоуп, південнокорейський реп-виконавець, співак, танцюрист, автор пісень та музичний продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За народними прикметами, якщо цього дня мороз, то весна буде привітною.

Якщо погода тепла, то сильних морозів вже не буде.

Мороз в цей день – до жаркого і посушливого літа.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон, що наснився в ніч на 18 лютого, виповниться протягом 20 днів. Про те, що вам приснилося, нікому не розповідайте. А ось сновидіння, побачене днем на Агафію Корівницю, виповниться тільки через рік. Повідомляти про побачене в царстві Морфея теж нікому не варто.

Також у цей день не можна випускати домашніх тварин та худобу на вулицю.

Ще 18 лютого не варто ставитися безвідповідально до здоров'я. Тобто, якщо є певні ознаки та симптоми хвороби, варто йти до лікаря.

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