17-річна дочка Олени Кравець відзначила випускний

Старша дочка Олени Кравець, 17-річна Маша, в 2020 році випускниця. Днями дівчина показала фото з випускного.

Дівчина навчалася в елітній приватній Новопечерській школі. На своїй сторінці в Інстаграмі Маша поділилася фото з випускного – в новому іміджі.

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"Буду згадувати шкільні роки з шаленою теплотою ... Ще раз спасибі за все", – емоційно і лаконічно підписала вона знімок.

Для прощання зі школою Маша вибрала довгу білу сукню в квіточку з модними пишними рукавами українського бренду the COAT by Katya Silchenko. Шанувальники засипали дівчину компліментами і не забули підкреслити її схожість із зірковою мамою.

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