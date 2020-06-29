Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

17-річна дочка Олени Кравець відзначила випускний

  • 10
Маша Кравець - фото 1
Маша Кравець / instagram

Старша дочка Олени Кравець, 17-річна Маша, в 2020 році випускниця. Днями дівчина показала фото з випускного.

Дівчина навчалася в елітній приватній Новопечерській школі. На своїй сторінці в Інстаграмі Маша поділилася фото з випускного в новому іміджі.

І ще: Марго Роббі зіграє у жіночій версії "Піратів Карибського моря"

"Буду згадувати шкільні роки з шаленою теплотою ... Ще раз спасибі за все", емоційно і лаконічно підписала вона знімок.

Для прощання зі школою Маша вибрала довгу білу сукню в квіточку з модними пишними рукавами українського бренду the COAT by Katya Silchenko. Шанувальники засипали дівчину компліментами і не забули підкреслити її схожість із зірковою мамою.

Це цікаво: Хейлі Бібер показала ідеальні форми в Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8752
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8554
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1380
Загрузка...
Новини