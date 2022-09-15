16 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 16 вересня, православна церква вшановує пам'ять Блаженного Іоанна Власатого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домініка, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, а також Юхим.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день охорони озонового шару

1408 – останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії

1651 – у Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою.

1658 – Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 – Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність

1859 – Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка).

1899 – У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

1914 – 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1915 – Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка вперше в історії пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська.

1918 – ВЦВК ухвалив декрет про заснування першого радянського ордена — орден Червоного Прапора.

1930 – Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1963 – року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур.

1975 – Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 – На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" здійснено підземний ядерний вибух.

1987 – Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 – День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе; на спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич.

2002 – Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ВЕРЕСНЯ

1747 – Наталія Загряжська, старша з дочок графа Кирила Григоровича Розумовського, фрейліна при дворі російського імператора.

1795 – Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та раннього романтизму.

1878 – Карл Альбікер, німецький скульптор, графік і педагог.

1883 – Микола Какурін, військовий діяч, полковник армії УНР і УГА

1886 – Ганс Арп, німецький і французький скульптор, художник, графік, поет німецького походження, представник абстракціонізму і дадаїзму. Чоловік швейцарської художниці, дизайнера, скульптора та танцівниці Софі Тойбер-Арп.

1888 – Франс Ееміль Сіланпяя, фінський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури

1889 – Мерседес Єллінек, дівчина, на честь якої був названий автомобіль. Її батько Еміль Єллінек був віцеконсулом Австро-Угорщини в Ніцці і одночасно представником автомобільної фірми "Даймлер" у Франції

1891 – Карл Деніц, німецький грос-адмірал, командувач Кригсмарине під час Другої світової війни, президент Німеччини 30 квітня 1945 – 23 травня 1945

1898 – Всеволод Кармазин-Каковський, архітектор, мистецтвознавець і графік

1903 – Петро Борзяк, фізик, член-кореспондент АН УРСР

1909 – Кейван Іван Миколайович, український графік, живописець і мистецтвознавець.

1922 – Гай Гамільтон, британський кінорежисер

1924 – Лорен Беколл, американська актриса, дружина актора Гамфрі Богарта

1925 – Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант

1947 – Валерій Марченко, український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач.

1956 – Девід Коперфілд (David Copperfield, справжнє ім'я Девід Сет Коткін – David Seth Kotkin), американський фокусник-ілюзіоніст

1956 – Міккі Рурк – американський актор

1963 – Річард Маркс – американський співак і композитор

1981 – Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1981 – Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призер Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Теплий день – до затяжної зими.

День видався туманним – польові роботи пройдуть легко і спокійно.

Туман в молодика або в повний місяць – до ясної погоди.

Після обіду пішов дощ – негода затягнеться надовго.

Мурахи будують великі мурашники – до затяжної зими.

Мало ягід і грибів – до неврожаю на майбутній рік.

Якщо в цей день вимити підлогу відваром вересу, то нечисть відступить від нього.

Старі речі пропонувалося спалювати позаду двору. А якщо разом з ними спалити і картоплиння, то це забезпечить добробут на весь майбутній рік.

Повісити 16 вересня старе взуття в приміщенні для худоби – захистити тварин від пристріту і псування.

Якщо не встигли позбутися непотрібного мотлоху – щастя обійде вас стороною.

Придатні, але непотрібні речі слід в цей день роздати вбогим і бідним.

Якщо в кухні підвісити невеликі лапотки (можна навіть сувенірні), то господині весь рік буде супроводжувати удача.

16 вересня – вдалий день для розкриття обманів. Тому будьте уважні!

Щоб не накликати на себе біду, в цей день намагайтеся не дивитися у дзеркало, або робити це якомога рідше.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та гніватися на них

Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Не варто у цей день байдикувати та відлежуватися на дивані

Не можна сьогодні ходити в гості після заходу сонця

Читайте також: 9 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон