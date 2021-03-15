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16 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 березня, у світі відзначають День губ, а віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 16 березня віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска, які близько 308 року постраждали за християнську віру в м. Амасії Понтійської. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євтропій, Василіск-Євтропій, Євтропій – сніг топить.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 870 – заснування в Болгарії православної церкви.
- 1521 – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.
- 1851 – Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.
- 1870 – у Москві відбулася прем'єра увертюри "Ромео і Джульєтта" Петра Чайковського.
- 1880 – за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
- 1917 – у Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну.
- 1917 – російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.
- 1919 – більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників
- 1919 – у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
- 1921 – укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.
- 1923 – римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
- 1936 – з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль – лімузин марки "М-1".
- 1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
- 1962 – СРСР запустив у космос супутник "Космос-1".
- 1962 – Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.
- 1988 – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.
- 1990 – у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
- 1994 – фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.
- 1998 – Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.
- 2001 – чеченці захопили російський літак ТУ-154. Літак "Внуковських авіаліній" чартерного рейсу Москва-Стамбул-Москва був захоплений чеченцями невдовзі після вильоту зі Стамбула. Саудівська влада дозволила посадку літака в аеропорті міста Медина. При захопленні літака саудівські спецвійська убили трьох – стюардесу, пасажира-турка та одного з терористів.
- 2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.
- 2014 – відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 БЕРЕЗНЯ
- 1750 – Гершель Кароліна Лукреція, німецько-англійський астроном, сестра і помічниця Вільяма Гершеля.
- 1751 – Медісон Джеймс (англ. James Madison), 4-й президент США (1809–1817).
- 1771 – Антуан Жан Гро, французький художник першої третини 19 ст.
- 1787 – Ом Георг Симон, німецький фізик, автор одного з основних законів електричних кіл (закон Ома).
- 1839 – Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший Нобелівський лауреат з літератури.
- 1846 – Прахов Адріян Вікторович, відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору.
- 1859 – Попов Олександр Степанович, фізик і електротехнік, один з винахідників радіо.
- 1882 – Алчевська Христина Олексіївна, українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог; дочка Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських.
- 1883 – Соня Грін, американська письменниця, видавець-аматор українського походження, дружина Говарда Лавкрафта.
- 1894 – Юрій Дараган, український поет, представник "празької школи".
- 1906 – Франсиско Аяла, іспанський письменник, перекладач і соціолог.
- 1911 – Менгеле Йозеф, німецький лікар, який проводив досліди над в'язнями Освєнціма.
- 1923 – Маркевич Дмитро Борисович, швейцарський віолончеліст, викладач і музикознавець українського походження. Праправнук українського історика Миколи Андрійовича Маркевича, молодший брат диригента Ігора Маркевича.
- 1935 – Сергій Юрський, радянський та російський актор (Остап Бендер).
- 1941 – Бертолуччі Бернардо, італійський кінорежисер, володар "Оскара" ("Маленький Будда", "Останнє танго в Парижі").
- 1944 – Микола Підгорний, український живописець.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо навколо дерева тане сніг, утворюючи кола з пологими краями, то весна буде затяжна. Якщо ж кола з крутими краями, то весна буде рання.
- На заході можна брати або давати в борг, інакше весь рік будете в боргах.
- Приліт шпаків віщує багатий урожай зернових.
- Ворона в снігу купається – до ясної та теплої погоди.
- Гуси високо летять – до повноводдя, низько – води буде мало.
- Вранці 16 березня слід умитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет. Людина, яка це зробить, весь рік буде молодою і красивою.
- Якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.
- Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.
- Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.
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