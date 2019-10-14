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15 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 жовтня, віряни вшановують пам'ять священномучеників Купріяна та Устини, а у світі відзначають День боротьби з раком грудей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять священномучеників Купріяна та Устини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Юрій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Юстина, Устина, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сільських жінок
- Міжнародний день білої тростини – солідарність зі сліпими та інвалідами
- Міжнародний день миття рук
- Всесвітній день боротьби з раком грудей
- День Втраченої Дитини
- День працівників целюлозно-паперової промисловості в Україні
- День працівників харчової промисловості в Україні
- 1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар.
- 1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом перетворену на колегію, а потім на Києво-Могилянську Академію.
- 1815 – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці.
- 1840 – прах Наполеона перевезено з острова Святої Єлени до Королівства Франція.
- 1894 – у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася так звана справа Дрейфуса.
- 1964 – відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу "Дружба".
- 1981 – засновано американський гурт Metallica.
- 1995 – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку.
- 2003 – Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель "Шеньчжоу-5" вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЖОВТНЯ
- 70 до н. е. – Вергілій, давньоримський поет.
- 1608 – Еванджеліста Торрічеллі, італійський математик і фізик, який придумав ртутний барометр.
- 1795 – Фрідріх Вільгельм IV, прусський король з династії Гогенцоллернів.
- 1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ.
- 1860 – Софія Тобілевич, українська письменниця-перекладачка.
- 1863 – Козлов Петро Кузьмич, український географ, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.
- 1905 – Бабко Анатолій Кирилович, український хімік-аналітик, академік АН УРСР.
- 1905 – Сноу Чарльз Персі, англійський письменник-реаліст, фізик, хімік. Відомий за романом "Смерть під вітрилом".
- 1907 – Оскар Німеєр, бразильський архітектор, забудовник столиці країни Бразиліа.
- 1929 – Милорад Павич, сербський письменник.
- 1948 – Кріс де Бург, ірландський співак.
- 1968 – Юе Лінг, тайванська актриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо іній з'явився, то буде суха і сонячна погода.
- Холодний вітер і злива – до суворої зими.
- Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.
- Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.
- Східний або північний вітер – до холодної зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни з 15 жовтня по 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель. Тож не варто байдикувати – потрібно працювати!
- Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.
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