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15 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 січня, віряни відзначають День пам'яті святого Серафима Саровського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 січня, віряни відзначають День пам'яті святого Серафима Саровського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 15 січня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма, Марко, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1907 — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як "батько радіо і дід телебачення", запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики.
- 1919 — після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні, урядові війська схопили і без суду стратили ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург.
- 1939 — у СРСР впровадили трудові книжки для робітників і службовців.
- 1943 — у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США.
- 1945 — відділи НКВС штурмували "бандерівську столицю" — містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС Герой Радянського Союзу полковник М. Дергачов та 386 енкаведистів; Березівською сотнею керував Мирослав Симчич.
- 1970 — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії у 1969 р. унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, проголошений прем'єр-міністром країни.
- 1986 — у радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено "програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь".
- 1992 — Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випустив веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету.
- 1993 — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання (2137) серія "Санта-Барбари".
- 1994 — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років.
- 2001 — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com.
- 2006 — уперше Президентом Чилі стала жінка — Мішель Бачелет.
- 2009 — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка. Двигуни аеробуса відмовили внаслідок зіткнення зі зграєю гусей на висоті 850 м після зльоту.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СІЧНЯ
- 1906 — Арістотель Онассіс, грецький судновласник, фінансовий магнат.
- 1908 — Едвард Теллер, американський фізик-ядерник мадярського походження, один з розробників атомної бомби (1945 рік) і керівник проєкту зі створення водневої бомби (1952 року).
- 1915 — Лео Мол (Леонід Молодожанин), канадський скульптор і живописець українського походження.
- 1918 — Ґамаль Абдель Насер, другий президент Єгипту, Герой Радянського Союзу.
- 1929 — Мартін Лютер Кінг, американський баптистський священник, діяч руху за рівноправ'я, лауреат Нобелівської премії миру.
- 1963 — Брюс Шнайєр, американський криптограф.
- 1981 — Pitbull, популярний іспанський співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Увечері хмари на небі синього кольору – до погодних змін.
- Курка хвостом крутить – хуртовина чекай, а замерзла і на одну ногу встала – холоднечу.
- Сорока ховається під дах або шукає притулку в будинку – чекайте завірюху.
- Місяць роги гострі – буде вітряно, а не ясні – посилиться мороз.
- Чим міцніший мороз, тим яскравіші зірки, а тьмяні зірки – до відлиги.
- Відлига протягом найближчих днів виганяє польових мишей по снігу побігати і на сонечку погрітися.
- Коли має настати потепління, білка виходить зі свого сховища та обстежує землю.
- Коли півні рано співають, значить, на сильну відлигу чекають.
- Кури перед холодом рано спати лягають.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день намагалися не їсти м'ясо, зокрема куряче.
- 15 січня не варто займатися судовими справами.
- Сьогодні заборонено влаштовувати гучні скандали та сваритися.
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