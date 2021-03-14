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15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, а також починається Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 15 березня у вірян починається Великий піст.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день захисту прав споживачів.
- Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.
- 1919 — більшовики націоналізували театри України.
- 1927 — почалося будівництво Дніпрогесу.
- 1937 — у Чикаго відкрили перший банк донорської крові.
- 1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.
- 1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.
- 1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.
- 1989 — ЦК КПРС почав розслідування "справи Єльцина" у зв'язку з його закликами до багатопартійності.
- 1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.
- 1990 — вперше встановлені офіційні зв'язки між Ватиканом і СРСР.
- 1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання "Observer" в Іраку.
- 1994 — прийнята Конституція Республіки Білорусь.
- 1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.
- 1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.
- 2011 — початок Громадянської війни в Сирії.
- 2018 — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі впав пішохідний міст на автомагістраль.
Міжнародний день захисту дитинчат тюленів
ХТО НАРОДИВСЯ 15 БЕРЕЗНЯ
- 1891 — Григорій Нестор, український чоловік, найстарша у світі людина.
- 1930 — Жорес Алфьоров, фізик, нобелівський лауреат 2000 року.
- 1932 — Алан Лаверн Бін — колишній астронавт NASA, четверта людина, що ступила на поверхню Місяця (Аполлон-12, 1972).
- 1932 — Єжи Гофман, польський кінорежисер і сценарист.
- 1967 — Наоко Такеуті, японська манґака.
- 1968 — Сабріна, італійська поп-співачка.
- 1979 — Джеймс Бовен, англійський письменник та вуличний музикант. Автор бестселера "Вуличний кіт Боб".
Сабріна
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яким буде 15 березня – таке і літо.
- Якщо в цей день сніг з ранку, то чекай врожаю ранніх хлібів, якщо сніг до вечора – буде врожай на пізні хліба, а якщо сніг мете весь день – затяжна буде весна.
- Подув теплий вітер – літо буде мокре і тепле, якщо ж сніг, мороз і вітер з півночі – літо буде холодне, а якщо піде дощ – все літо дощове.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні заборонено купувати новий одяг.
- Якщо ви побачили загублені гроші – не підіймайте.
- Вагітним у цей день краще не обніматися з чужими дітьми, інакше власна дитина буде часто хворіти.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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