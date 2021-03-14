15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, а також починається Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 березня у вірян починається Великий піст.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день захисту прав споживачів.

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.

1919 — більшовики націоналізували театри України.

1927 — почалося будівництво Дніпрогесу.

1937 — у Чикаго відкрили перший банк донорської крові.

1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.

1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.

1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.

1989 — ЦК КПРС почав розслідування "справи Єльцина" у зв'язку з його закликами до багатопартійності.

1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.

1990 — вперше встановлені офіційні зв'язки між Ватиканом і СРСР.

1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання "Observer" в Іраку.

1994 — прийнята Конституція Республіки Білорусь.

1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.

1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.

2011 — початок Громадянської війни в Сирії.

2018 — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі впав пішохідний міст на автомагістраль.

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів

ХТО НАРОДИВСЯ 15 БЕРЕЗНЯ

1891 — Григорій Нестор, український чоловік, найстарша у світі людина.

1930 — Жорес Алфьоров, фізик, нобелівський лауреат 2000 року.

1932 — Алан Лаверн Бін — колишній астронавт NASA, четверта людина, що ступила на поверхню Місяця (Аполлон-12, 1972).

1932 — Єжи Гофман, польський кінорежисер і сценарист.

1967 — Наоко Такеуті, японська манґака.

1968 — Сабріна, італійська поп-співачка.

1979 — Джеймс Бовен, англійський письменник та вуличний музикант. Автор бестселера "Вуличний кіт Боб".

Сабріна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яким буде 15 березня – таке і літо.

Якщо в цей день сніг з ранку, то чекай врожаю ранніх хлібів, якщо сніг до вечора – буде врожай на пізні хліба, а якщо сніг мете весь день – затяжна буде весна.

Подув теплий вітер – літо буде мокре і тепле, якщо ж сніг, мороз і вітер з півночі – літо буде холодне, а якщо піде дощ – все літо дощове.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні заборонено купувати новий одяг.

Якщо ви побачили загублені гроші – не підіймайте.

Вагітним у цей день краще не обніматися з чужими дітьми, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку