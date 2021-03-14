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15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, а також починається Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 березня у вірян починається Великий піст.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день захисту прав споживачів.
  • Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.
  • 1919 — більшовики націоналізували театри України.
  • 1927 — почалося будівництво Дніпрогесу.
  • 1937 — у Чикаго відкрили перший банк донорської крові.
  • 1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.
  • 1939 — Карпатська Україна проголосила незалежність.
  • 1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.
  • 1989 — ЦК КПРС почав розслідування "справи Єльцина" у зв'язку з його закликами до багатопартійності.
  • 1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.
  • 1990 — вперше встановлені офіційні зв'язки між Ватиканом і СРСР.
  • 1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання "Observer" в Іраку.
  • 1994 — прийнята Конституція Республіки Білорусь.
  • 1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.
  • 1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.
  • 2011 — початок Громадянської війни в Сирії.
  • 2018 — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі впав пішохідний міст на автомагістраль.
Міжнародний день захисту дитинчат тюленів - фото 450875
Міжнародний день захисту дитинчат тюленів

ХТО НАРОДИВСЯ 15 БЕРЕЗНЯ

  • 1891 — Григорій Нестор, український чоловік, найстарша у світі людина.
  • 1930 — Жорес Алфьоров, фізик, нобелівський лауреат 2000 року.
  • 1932 — Алан Лаверн Бін — колишній астронавт NASA, четверта людина, що ступила на поверхню Місяця (Аполлон-12, 1972).
  • 1932 — Єжи Гофман, польський кінорежисер і сценарист.
  • 1967 — Наоко Такеуті, японська манґака.
  • 1968 — Сабріна, італійська поп-співачка.
  • 1979 — Джеймс Бовен, англійський письменник та вуличний музикант. Автор бестселера "Вуличний кіт Боб".
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Сабріна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яким буде 15 березня – таке і літо.
  • Якщо в цей день сніг з ранку, то чекай врожаю ранніх хлібів, якщо сніг до вечора – буде врожай на пізні хліба, а якщо сніг мете весь день – затяжна буде весна.
  • Подув теплий вітер – літо буде мокре і тепле, якщо ж сніг, мороз і вітер з півночі – літо буде холодне, а якщо піде дощ – все літо дощове.
15 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450807

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні заборонено купувати новий одяг.
  • Якщо ви побачили загублені гроші – не підіймайте.
  • Вагітним у цей день краще не обніматися з чужими дітьми, інакше власна дитина буде часто хворіти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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