13-річний Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи: відео виступу українця

Юний українець Олексій Середа здобув звання наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків у воду. 13-річний спортсмен став найкращим у стрибках з 10-метрової вишки. Дивіться відео тріумфального виступу!

Олексій Середа встановив рекорд у завершальний день чемпіонату зі стрибків у воду, який проходив у Києві. Юний український спортсмен виборов золото, випередивши свого найближчого переслідувача француза Бенжамена Оффре майже на 14 балів! Третім у змаганнях став росіянин Руслан Терновий.

Це цікаво: Андрій Ярмоленко побився об заклад із Срною

У підсумку Середа приніс збірній України сьому медаль на турнірі, а також виборов ще одну олімпійську ліцензію для команди у Tokio 2020. До рекорду українця наймолодшим чемпіоном зі стрибків у воду вважався британець Томас Роберт Дейлі, який здобув перемогу в 2008 році, коли йому було 14 років.

Відео золотого стрибка Олексія Середи:

У загальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду українські спортсмени посіли друге місце з трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою.

Олексій Середа

Читайте також: Світоліна у ТОП-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes