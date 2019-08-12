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13-річний Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи: відео виступу українця

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Олексій Середа - фото 1
Олексій Середа

Юний українець Олексій Середа здобув звання наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків у воду. 13-річний спортсмен став найкращим у стрибках з 10-метрової вишки. Дивіться відео тріумфального виступу!

Олексій Середа встановив рекорд у завершальний день чемпіонату зі стрибків у воду, який проходив у Києві. Юний український спортсмен виборов золото, випередивши свого найближчого переслідувача француза Бенжамена Оффре майже на 14 балів! Третім у змаганнях став росіянин Руслан Терновий.

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У підсумку Середа приніс збірній України сьому медаль на турнірі, а також виборов ще одну олімпійську ліцензію для команди у Tokio 2020. До рекорду українця наймолодшим чемпіоном зі стрибків у воду вважався британець Томас Роберт Дейлі, який здобув перемогу в 2008 році, коли йому було 14 років.

Відео золотого стрибка Олексія Середи:

У загальному заліку чемпіонату Європи зі стрибків у воду українські спортсмени посіли друге місце з трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою.

Олексій Середа - фото 347009
Олексій Середа

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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