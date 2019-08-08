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Андрій Ярмоленко побився об заклад із Срною: на що заклались футболісти

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Ярмоленко і Срна були капінами своїх команд - фото 1
Ярмоленко і Срна були капінами своїх команд / ФК Динамо

Колишній гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вирішив побитися об заклад із екс-гравцем, а нині одним із тренерів донецького "Шахтаря" Даріо Срною. Дізнайтесь, чому і на що вони заклались!

Напередодні Даріо Срна впевнено заявив, що "Шахтар" повторить свій минулорічний тріумф і стане чемпіоном України в сезоні 2019/20. Однак Андрій Ярмоленко має щодо цього іншу думку, тож він вирішив кинути виклик екс-гравцю, а нині члену тренерського штабу "гірників".

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У бліц-інтерв'ю гравець "Вест Хема" запропонував парі.

Я можу побитися об заклад з Даріо на вечерю в гарному ресторані. Я кажу, що виграє "Динамо". Якщо переможе "Шахтар", я готовий пригостити його вечерею в будь-якому хорошому ресторані, – заявив Ярмола.

Дивіться відео відповіді Андрія з 3.35:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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