13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 лютого віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день радіо.

1895 — брати Луї й Август Люм'єр створюють перший кінопроєктор.

1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія).

1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі.

1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.

1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".

1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі.

1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.

1992 — Уганда визнала незалежність України.

2001 — арешт експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО

1903 — Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру.

1904 — Данило Скоропадський, український політик і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського.

1909 — Віктор Іванов, український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями".

1933 — Лев Перфілов, український актор.

1948 — Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.

1950 — Пітер Ґебріел, англійський музикант, екслідер групи Genesis, нині сольний виконавець.

1956 — Пітер Хук, басист культової британської групи Joy Division, один із засновників гурту New Order.

1974 — Роббі Вільямс, колишній учасник англійської попгрупи Take That, нині займається сольною кар'єрою.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сонце в колах, то буде хороший урожай.

Дрова в печі димлять, шиплять і погано розпалюються – до потепління.

Білий вогонь в печі – до відлиги, червоний – до морозу.

Слабка тяга в печі – на сиру погоду, сильна – на мороз.

Якщо птиці на морозі в снігу риються або співають біля будинку, буде сира погода.

Ясна ніч – до сонячної погоди.

Ворони голосно кричать – до хуртовини.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Рекомендується ввечері не виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.

Категорично забороняється сперечатися, голосно розмовляти, оскільки цим можна закликати темні сили, які не упустять моменту нашкодити людям.

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