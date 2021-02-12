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13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 лютого віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день радіо.
  • 1895 — брати Луї й Август Люм'єр створюють перший кінопроєктор.
  • 1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія).
  • 1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі.
  • 1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
  • 1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".
  • 1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі.
  • 1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
  • 1992 — Уганда визнала незалежність України.
  • 2001 — арешт експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.
13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447322

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО

  • 1903 — Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру.
  • 1904 — Данило Скоропадський, український політик і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського.
  • 1909 — Віктор Іванов, український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями".
  • 1933 — Лев Перфілов, український актор.
  • 1948 — Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.
  • 1950 — Пітер Ґебріел, англійський музикант, екслідер групи Genesis, нині сольний виконавець.
  • 1956 — Пітер Хук, басист культової британської групи Joy Division, один із засновників гурту New Order.
  • 1974 — Роббі Вільямс, колишній учасник англійської попгрупи Take That, нині займається сольною кар'єрою.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сонце в колах, то буде хороший урожай.
  • Дрова в печі димлять, шиплять і погано розпалюються – до потепління.
  • Білий вогонь в печі – до відлиги, червоний – до морозу.
  • Слабка тяга в печі – на сиру погоду, сильна – на мороз.
  • Якщо птиці на морозі в снігу риються або співають біля будинку, буде сира погода.
  • Ясна ніч – до сонячної погоди.
  • Ворони голосно кричать – до хуртовини.

13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447022

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Категорично забороняється сперечатися, голосно розмовляти, оскільки цим можна закликати темні сили, які не упустять моменту нашкодити людям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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