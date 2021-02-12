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13 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, а віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 10 лютого віряни вшановують пам'ять мучеників Кіра та Іоанна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день радіо.
- 1895 — брати Луї й Август Люм'єр створюють перший кінопроєктор.
- 1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія).
- 1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі.
- 1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
- 1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".
- 1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі.
- 1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
- 1992 — Уганда визнала незалежність України.
- 2001 — арешт експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО
- 1903 — Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру.
- 1904 — Данило Скоропадський, український політик і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського.
- 1909 — Віктор Іванов, український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями".
- 1933 — Лев Перфілов, український актор.
- 1948 — Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.
- 1950 — Пітер Ґебріел, англійський музикант, екслідер групи Genesis, нині сольний виконавець.
- 1956 — Пітер Хук, басист культової британської групи Joy Division, один із засновників гурту New Order.
- 1974 — Роббі Вільямс, колишній учасник англійської попгрупи Take That, нині займається сольною кар'єрою.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сонце в колах, то буде хороший урожай.
- Дрова в печі димлять, шиплять і погано розпалюються – до потепління.
- Білий вогонь в печі – до відлиги, червоний – до морозу.
- Слабка тяга в печі – на сиру погоду, сильна – на мороз.
- Якщо птиці на морозі в снігу риються або співають біля будинку, буде сира погода.
- Ясна ніч – до сонячної погоди.
- Ворони голосно кричать – до хуртовини.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Рекомендується ввечері не виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.
- Категорично забороняється сперечатися, голосно розмовляти, оскільки цим можна закликати темні сили, які не упустять моменту нашкодити людям.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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