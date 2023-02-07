ТОП 5 автомобілів, які найбільше розчарували їхніх власників

Експерти провели опитування і згідно з результатом склали антирейтинг автомобілів, які настільки розчарували їхніх власників, що вони не купили б їх ще раз. Далі – більше подробиць!

Укравтопром зазначив, що аналітики з Consumer Reports назвали ті автомобілі, які найменше задовольнили їхніх власників. Водії зазначали, чи готові купити авто знову, чи жалкують про його покупку.

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Антирейтинг автомобілів:

Volkswagen Atlas Cross Sport – лише 38% власників купили б його знову Mercedes-Benz GLB – 39% Infiniti QX50 – 40% Mercedes-Benz GLA – 45% Jeep Compass – 46%

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