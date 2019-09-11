12 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 вересня, відзначають день перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 вересня церква вшановує пам'ять князя та відзначає день перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1504 — Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.

1683 — відбулась Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобула перемогу над османським військом.

1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.

1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).

1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

1991 — у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.​

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ВЕРЕСНЯ

1494 — Франциск I, французький король династії Валуа

1838 — Артур Ауверс, німецький астроном.

1875 — Олександр Кошиць, український композитор, диригент, етнограф.

1892 — Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби.

1897 — Ірен Жоліо-Кюрі, французький фізик, лавреат Нобелівської премії з хімії 1935 року

1900 — Гаскелл Каррі, американський математик і логік. На його честь було названо дві мови програмування: Curry та Haskell.

1921 — Станіслав Лем, польський письменник-фантаст.

1986 — Еммі Россум, американська акторка.

1973 — Пол Вокер, американський актор, модель, автогонщик, благодійник.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи високо літають, то осінь ще довго буде теплою;

Якщо вечір 12 вересня ясний та теплий, то у наступному році буде гарний врожай

Якщо побачити зорепад, то наступний рік буде складним

Якщо видно багато птахів у небі, то у найближчі дні втримається сонячна та суха погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сушити постіль, перини та подушки

Не можна брати до рук карти, а також перераховувати дрібні гроші до полудня

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам

Не можна гучно розмовляти та сміятись

Не можна лаятися, сваритись з кимось та вживати нецензурні вислови.

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