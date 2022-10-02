Говори красиво: 10 українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!

Поповнюйте свій словниковий запас неповторними українськими словами, вживайте їх вдома і на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Гайда!

АНІТЕЛЕ́НЬ – ні слова, ні звука. Красиве слово, яке точно знадобиться вам у повсякденному житті. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин анітелень, і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова =)

ЦМУ́ЛИТИ – пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину: ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль/пиво... Якщо це насправді так – то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом!

ВИДНОКРА́Й – те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтесь.

УТОРО́ПАТИ – зрозуміти; сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда?)

ШИБА́ЙГОЛОВА – так характеризують сміливу людину, яка нічого не боїться й ні перед чим не зупиняється. Гарні синоніми: зірвиголова, відчайдух.

ПЛЕКА́ТИ – з любов'ю виховувати когось / вирощувати щось; викохувати. Уживається також в значенні зберігати в пам'яті, серці. Радимо вам плекати, зокрема, українську мову, бо вона цього точно варта.

ТАК-СЯ́К або СЯ́К-ТАК – з великими труднощами; недбало, абияк. Сподіваємося, що ви все робите максимально добре, а не так-сяк.

КЕПКУВА́ТИ – глузувати, сміятися з кого-, чого-небудь; насміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, кепкуючи з інших.

СЕРПА́НОК – зізнаємося, що обрали це слово саме серез співвзвучність із назвою останнього місяця літа ;) А якщо серйозно, то воно направду гарне, і означає легку прозору тканину, жіночий головний убір або мряку, що не дає щось розгледіти. У переносному значенні – йдеться про те, що заважає бачити, сприймати щось чітко й виразно.

ШУБО́ВСНУТИ – плюхнутися у воду; пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в холоднющу гірську річку чи кришталево чисті Шацькі озера...

Залишайтеся з Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

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