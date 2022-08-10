Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
11 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 771
Сьогодні, 11 серпня, у світі відзначають День пісочниці, а віряни святкують Різдво Миколая Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
11 серпня в православній церкві відзначають Різдво Миколая Чудотворця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пісочниці.
- 1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
- 1926 — компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
- 1937 — таємний наказ № 00485 НКВС СРСР — початок т. зв. Польської операції НКВС, в ході якої було арештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті.
- 1947 — у газеті "Правда" опубліковано статтю Дмитра Шепілова "Радянський патріотизм", яка стала початком кампанії зі звинувачення діячів культури у космополітизмі.
- 1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.
- 1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.
- 2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
- 2008 — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.
- 2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
- 2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ
- 1897 — Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.
- 1933 — Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.
- 1943 — Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999 – 2008 рр.
- 1950 — Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.
- 1953 — Галк Гоган, реслер, актор і шоумен.
- 1965 — Віола Софі Девіс, американська акторка.
- 1970 — Енді Белл, британський музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла погода.
- Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.
- Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не брати гроші в борг.
- Заборонено шити, в'язати та працювати в городі.
- Не можна сварити, особливо зі своїми близькими.
Читайте також: Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
-
09:50Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ
-
09:20Ситний та смачний сніданок: рецепт шакшуки від Ектора Хіменеса-Браво
-
08:49Пляшка з водою, готівка та присоска: 10 речей, які ми звикли залишати в машині, а не можна
-
08:15Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 10 серпня
-
20:50Потужний Nissan GT-R перекинувся на гоночній трасі 11 разів: видовищне відео
-
20:1411 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
19:07Біля берегів лондонської річки Темзи знайшли шкіру величезної змії: фотофакт
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
17:55Дослідники знайшли спосіб зробити безалкогольне пиво таким же смачним, як і справжнє
-
17:19Йоркширські пироги визнані одними з найсмачніших в світі
-
16:48Бен Аффлек виставив на продаж свій "холостяцький" особняк у Лос-Анджелесі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:20Як швидко нанести камуфляж на авто: ефективний лайфхак від працівників СТО
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
15:21Dior Maison представив колекцію вуличних меблів
-
14:51Коли щось не вдається: блогерка назвала найгірші фрази, які їй говорив бос
-
14:24Блискавка рекордної потужності розрядилася у бік космосу: відео незвичайного явища
-
13:52Погода 11 серпня в Україні: синоптик попередила про дощі з грозами
-
13:27Вакарчук та Coldplay емоційно заспівали хіт "Обійми" – відео
-
12:54Коронавірус не зник: медики розповіли, яка ситуація з COVID-19 в Україні
-
12:23Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
11:54Ви робили неправильно: блогер показав, як насправді користуватись дорожньою подушкою
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи
-
12:52У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
-
09:51SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"
- 08 серпня
-
19:45У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
17:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
13:29Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
-
10:27Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
- 07 серпня
-
19:348 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:33Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 06 серпня
-
15:33Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
-
11:39NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською
- 05 серпня
-
19:51Як заморозити сливи на зиму: оригінальний спосіб
-
16:00В Україні рекордно подорожчав хліб: які ціни в супермаркетах
-
13:49ТЕСТ: Вгадай, чи існує такий смак пива
-
09:25Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
- 04 серпня
-
19:27Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео
-
15:51Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень
-
12:53Мінцифри забезпечить Wi-Fi в укриттях закладів освіти: як долучитися до ініціативи
-
09:55Який день війни: Стас Корольов презентував пісню з гугл запитів українців
- 03 серпня
-
18:32Скільки українців помилково отримали допомогу в 6 500 гривень від "єПідтримки"