11 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 серпня, у світі відзначають День пісочниці, а віряни святкують Різдво Миколая Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 серпня в православній церкві відзначають Різдво Миколая Чудотворця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пісочниці.

1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

1926 — компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.

1937 — таємний наказ № 00485 НКВС СРСР — початок т. зв. Польської операції НКВС, в ході якої було арештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті.

1947 — у газеті "Правда" опубліковано статтю Дмитра Шепілова "Радянський патріотизм", яка стала початком кампанії зі звинувачення діячів культури у космополітизмі.

1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.

1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.

2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.

2008 — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.

2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.

2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ

1897 — Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.

1933 — Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.

1943 — Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999 – 2008 рр.

1950 — Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.

1953 — Галк Гоган, реслер, актор і шоумен.

1965 — Віола Софі Девіс, американська акторка.

1970 — Енді Белл, британський музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла погода.

Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не брати гроші в борг.

Заборонено шити, в'язати та працювати в городі.

Не можна сварити, особливо зі своїми близькими.

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