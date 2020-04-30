Фотографу вдалося зафіксувати, як дельфіни світилися у воді: відео неймовірного явища

Фотограф Патрік Койн з американського штату Каліфорнія провів кілька годин на пляжі Ньюпорт і зняв на відео захоплююче "світлове шоу" за участю невеликої зграї дельфінів. Вражаюче відео чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ми провели там кілька годин, коли нарешті з'явилися два дельфіни і почали неймовірне яскраве шоу. Через кілька хвилин з'явилися ще кілька і це було справжнім божевіллям. Я, чесно кажучи, все ще переварюю це", – прокоментував відео Патрік Койн.

І ще: У Південний Буг під Миколаєвом заплив рідкісний дельфін: відео

Цьому незвичайному явищу є наукове пояснення, кажуть вчені. У прибережних районах біолюмінесценцію (світіння) викликають мікроскопічні організми. "Дельфіни лякають водорості і ті, своєю чергою, випромінюють світло. Це маленькі приступи паніки, які світяться", – стверджує еколог Ребекка Хельм.

Читайте також: У Стамбулі біля мечеті помітили дельфінів: відеофакт