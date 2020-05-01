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Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео

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Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео - фото 1

Біля острова Лібонг, в провінції Транг, що в Таїланді помітили стадо з 30 морських корів. Це дуже незвичайне видовище, оскільки в останні роки дюгоні уникали цих місць через скупчення туристів.

Морські корови дуже чутливі до швидкісних човнів і присутності людей. Однак через карантин тайські пляжі спорожніли, чим і скористалися тварини. За інформацією з Департаменту національних парків Таїланду, ссавці харчувалися морською травою і іноді спливали, щоб дихати.

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Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео - фото 401240

"Зараз вони можуть вільно збиратися великою групою і наближатися до берега", – повідомив учений Тон Тхамронгнавасават.

Дюгонь – один з чотирьох видів морських корів. Вони можуть виростати до чотирьох метрів в довжину. В останні роки через діяльність людини ці тварини дуже страждають.

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Джерело: dailymail
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