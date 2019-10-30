Номер сексу по телефону замість лінії довіри: епічна помилка на документах школярів

Місцева влада міста Ланкастер намагається запобігти самогубству серед школярів. Але щось пішло не так, коли на посвідченнях американських учнів випадково надрукували номер сексу по телефону замість лінії довіри.

Як повідомляється, влада хотіла надрукувати номер гарячої лінії довіри для запобігання самогубствам серед учнів. Співробітники помилково поміняли місцями дві цифри, надрукувавши контактний телефон лінії для сексу по телефону.

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Керівник шкільного округу Ланкастера Мішель Боуерс опублікувала лист з вибаченнями. Вона уточнила, що шкільні адміністратори повинні були вилучити невірні посвідчення і видрукувати нові документи.

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