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Політик, який годував немовля з пляшечки під час засідання, став зіркою мережі: відео
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Спікер парламенту Нової Зеландії Тревор Маллард 21 серпня провів засідання з немовлям на руках. Політик поєднував функції няні і глави законодавчого органу, чим розчулив мережу.
Так, Маллард взяв на руки у спікерське крісло шеститижневого сина депутата від лейбористів Тіматі Коффі і його чоловіка. Пара народила дитину від сурогатної матері 10 липня.
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Фото з малюком Маллард опублікував у своєму Twitter. "Зазвичай в кріслі спікера сидить тільки голова, але сьогодні разом зі мною в ньому сидів VIP-гість", – підписав знімок політик.
Поки в залі обговорювалися різні законодавчі ініціативи, Маллард годував дитину молочною сумішшю з пляшечки і грався з ним. У цей час міністр транспорту Філ Твайфорд говорив про ціни на паливо, член Нацпартіі Марк Мітчелл критикував уряд з питань громадської безпеки, а міністр оборони Рон Марк назвав документ Національної оборонної політики "застарілим".
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