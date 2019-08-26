Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності

Уважні користувачі інтернету помітили одну цікаву деталь у президента України Володимира Зеленського. Фото, які демонструють незвичне взуття на гарантові, були опубліковані одним з юзерів у Facebook.

На церемонії святкування Дня Незалежності глава держави, ймовірно, був в чоботях на підборах або на платформі, щоб візуально здаватися вищим. Уточняться, що також таке ж взуття на міжнародних зустрічах носить президент РФ Володимир Путін.

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Знімки викликали бурхливі суперечки в соціальних мережах: частина аудиторії погодилася з аргументами, однак інша почала доводити, що президент не комплексує з приводу свого зросту і спеціальними пристосуваннями не користується.

Інші читачі сторінки з іронією відреагували на публікацію і поділилися тематичними жартами щодо персони глави держави і особливостей його зовнішності.

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