Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності

  • 212
Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський

Уважні користувачі інтернету помітили одну цікаву деталь у президента України Володимира Зеленського. Фото, які демонструють незвичне взуття на гарантові, були опубліковані одним з юзерів у Facebook.

На церемонії святкування Дня Незалежності глава держави, ймовірно, був в чоботях на підборах або на платформі, щоб візуально здаватися вищим. Уточняться, що також таке ж взуття на міжнародних зустрічах носить президент РФ Володимир Путін.

І ще: Політик, який годував немовля з пляшечки під час засідання, став зіркою мережі: відео

Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності - фото 350245

Знімки викликали бурхливі суперечки в соціальних мережах: частина аудиторії погодилася з аргументами, однак інша почала доводити, що президент не комплексує з приводу свого зросту і спеціальними пристосуваннями не користується.

Інші читачі сторінки з іронією відреагували на публікацію і поділилися тематичними жартами щодо персони глави держави і особливостей його зовнішності.

Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності - фото 350244
Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності - фото 350246

Читайте також: День Незалежності: Олена Зеленська з'явилася на публіці у незвичайному образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 284
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 483
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1709889
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл