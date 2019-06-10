10 дурних запитань, які варто поставити хірургу

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі – хірург.

Про усі тонкощі цієї складної та відповідальної професії розповів молодий кардіохірург Рахім Нургалієв у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чи може хірург прооперувати сам себе? Скільки може заробляти хірург? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

Це цікаво: 10 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу

Боїшся крові?

Взагалі ні, і ніколи не боявся. Навіть в дитинстві такого не було. Навіть, коли вперше побачив пацієнта усього в крові. До речі, я ще зі школи знав, що хочу бути кардіохірургом.

Про що думаєш під час операції?

Ні про що. Я просто мию руки у три етапи, як належить це робити, дивлюсь на себе у дзеркало і намагаюся відігнати усі думки. Щоб не було ніякого хвилювання, страху. Ніяких зайвих думок під час операції у мене немає.

Операція

Наркоз пробував?

У дитинстві, в 13-14 років, я зламав руку і лікар зробив мені загальний наркоз. Зараз, до речі, ми такий наркоз вже не використовуємо. Дуже розпливчасто усе пам'ятаю: ввели наркоз, я прокинувся, не зрозумів, що відбувається, і знову заснув.

Скальпель, затиск, що далі?

Скальпель, але не затиск. Робиш скальпелем розріз. Потім коагулятор – щоб не було кровотечі.

Руки обов'язково мити?

Обов'язково! У три етапи. Як я вже казав, спочатку милом, по лікоть, до плеча, потім долоні. Після цього так само у три етапи використовуємо антисептик. А вже потім одягаєш чистий халат і рукавички.

Чому у всіх хірургів волохаті руки?

У мене не волохаті :) Однак, можливо, це через те, що я ще молодий. А от пузо є у всіх хірургів!

Чи можна пришити голову?

Хірург Деміхов робив дослідження з пересадки голови. Він оперував собак і одній з них пересадив голову іншої. Вона прожила, доволі довго. Зараз люди намагаються провести такі операції, але, безуспішно.

Куди накласти тугий джгут, якщо кров йде з голови?

Треба терміново оперувати. Але для початку закласти руку пацієнта за голову і поставити джгут. На деякий час це зупинить кровотечу.

Сам себе зможеш прооперувати?

Я ж кардіохірург, і напевно, ні. Треба дуже велику силу прикласти, щоб розкрити грудну клітину, а потім її з'єднати. Це тяжко. Деколи навіть використовують залізні дроти, аби закрити грудину.

Скільки може заробляти хірург?

Початкова ставка кардіохірурга 10-12 тисяч гривень. І офіційно десь до 125 тисяч.

І ще: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі