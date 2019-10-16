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10 продуктів, які забезпечують стабільний рівень цукру в крові

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Наше харчування впливає на рівень цукру в крові - фото 1
Наше харчування впливає на рівень цукру в крові

Підтримувати стабільний рівень цукру в крові надзвичайно важливо. Особливо тим, у кого є загроза розвитку діабету або тим, хто вже хворіє на нього. Саме тому медики рекомендують включити до раціону ці продукти.

Отже, які продукти стабілізують рівень цукру в крові.

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Волоські горіхи. Жменька волоських горіхів на день може знизити кількість шкідливого холестерину в крові. Насичені корисними жирами, які довго перетравлюються, ці горіхи також стабілізують цукор у крові.

З'їдайте жменю грецьких горіхів на день - фото 361871
З'їдайте жменю грецьких горіхів на день

Яблука. Пектин (тип харчових волокон), який міститься в яблуках, сприяє тому, що організм краще регулює рівень цукру в крові.

Чорниця. Періодичне вживання жмені ягід чорниці діє як ліки: флавоноїди, що містяться в ній, знижують рівень запалення, з яким пов'язаний розвиток діабету.

Овес. Є багато вагомих причин, щоб почати свій день з вівсяної каші. Одна з них: підвищення рівня цукру в крові після споживання вівса відбувається повільно та рівномірно – ідеально для діабетиків.

Ревінь. Майже не містить цукру і вуглеводів. У результаті рівень цукру в крові після ревеню залишається практично таким же, як був до того. Але при каменях у нирках від нього потрібно відмовитися.

Бамія. Її зелені стручки теж добре стабілізують рівень глюкози в крові.

Бобові культури. Горох, квасоля, сочевиця містять багато клітковини, яка не дає підвищуватися рівню цукру в крові після їжі.

Булгур. Крупа має аналогічний бобовим ефект.

Булгур смачний і корисний - фото 361872
Булгур смачний і корисний

Топінамбур. Містить незасвоювану клітковину інулін, завдяки якій довго насичує і водночас забезпечує стабільний рівень цукру в крові. Крім того, регулярне споживання топінамбура запобігає появі надлишкової ваги.

Чай і вода. Ідеальні напої для діабетиків тому що вони не впливають або майже не впливають на рівень цукру в крові.

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Джерело: Medikforum
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