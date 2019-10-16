Учені назвали найпростіший спосіб схуднути без зусиль

Тема схуднення актуальна не лише перед літом, тому фахівці шукають нові корисні та правильні способи позбутись зайвої ваги. Британські науковці назвали ще один метод, як схуднути.

Вчені з Університету Бірмінгему заявили, що можна без зайвих зусиль та суворих дієт ефективно скидати кілограми, якщо пити воду. Саме регулярне вживання двох склянок води перед кожною трапезою дозволяє помітно зменшити цифру на вагах.

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Це підтвердив експеримент тривалістю у 12 тижнів за участю 84 дорослих, які страждали від ожиріння. Всіх добровольців розділили на дві команди: в одній кожен пив воду за пів години до їжі, а другі перед трапезою мали уявляти, що їхній шлунок вже заповнений.

Як швидко схуднути без зусиль

Результат показав, що схудли всі учасники, однак ті, хто постійно вживав воду перед прийомами їжі, позбулись у середньому 1,3 кг.

"Найбільша перевага цього метода полягає у його простоті. Пийте воду перед їжею, це реально допоможе схуднути", – підсумувала один з авторів дослідження доктор Хелен Паретті.

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