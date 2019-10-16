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Чим замінити лосось і оливкову олію в раціоні: відповідь учених
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Науковці розповіли, що не обов'язково витрачати чимало грошей на продукти з високим вмістом Омега-3, якщо є дешевші та смачні відповідники. І йдеться не про вітаміни у таблетках чи капсулах.
Спеціалісти дійшли до висновку, що у раціоні не обов'язково постійно надавати перевагу червоній рибі та оливковій олії, які багаті на Омега-3 кислоти, що дуже важливі для організму. Чудовим замінником недешевих продуктів можуть стати звичайні водорості, тобто морська капуста. Вона значно доступніша, а також містить не менше цінних жирних кислот.
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До того ж, водорості багаті на антиоксиданти та речовини, які активно борються із запальними процесами в організмі.
"Фактично, споживаючи водорості, риба і стає чудовим джерелом Омега-3. Водночас, вживання риби може бути небезпечним через можливий вміст токсичних речовин. А от водорості менше піддаються забрудненням та збудникам". – пояснюють фахівці. До того ж, дослідження підтвердили, що ефект від регулярного вживання морських водоростей та лосося чи риб'ячого жиру однаковий.
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