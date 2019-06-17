5 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим

Уявлення про по-справжньому гарний секс у чоловіків і жінок часто не збігаються. Те, що жінкам здається очевидним, може бути абсолютно недоступно чоловікам і навпаки. Експерти центру сімейної і сексуальної освіти Secrets розповідають, які поради про секс дають жінкам чоловіки.

Будь доглянутою

Це не означає, що жінки завжди повинні виглядати так, ніби зібралися на вечерю в дорогий ресторан. Але якщо у вас є мета не припиняти зачаровувати свого чоловіка, то про зовнішній вигляд, як не крути, доведеться подбати. При цьому на ті маленькі недоліки, через які жінки зазвичай переживають найсильніше (наприклад, невеликий животик, розтяжки, целюліт), чоловіки зазвичай не звертають ніякої уваги, оцінюючи образ цілком. Так що про загальну доглянутість все-таки варто подбати, приділивши особливу увагу шкірі, волоссю, нігтям і фігурі в цілому. Стежити за своїм зовнішнім виглядом винятково заради чоловіка не потрібно, але варто відзначити, що більшість жінок відчуває себе привабливішими і сексуальнішими, піклуючись про свій вигляд. А радість чоловіка в такому випадку – це просто приємний бонус.

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Будь розкутою

Бути розкутішою для жінки зовсім не означає, що вона повинна переходити межі пристойності або жертвувати власними принципами заради чоловіка. Сором'язливі і затиснуті дівчата рідко можуть зацікавити чоловіка в сексуальному плані, тільки якщо у нього немає якихось особливих переваг або вподобань. Найчастіше чоловіків заводить відкритість панянок у питаннях сексу. Це стосується і поведінки, і всіх ситуацій сексуальної взаємодії. Йдеться про здатність говорити про свої бажання та потреби. Зауважимо, що розмови про секс іноді збуджують чоловіків не менше, ніж сам процес. Так що, якщо ви не можете вголос вимовити назву чоловічого статевого органу, краще попрактикуватися в цьому перед дзеркалом. Що стосується поведінки жінки під час сексу, зрозуміло, чоловіки віддають перевагу активним. Такі можуть і проявити ініціативу, і прийняти ласки, вони відкриті до нових технік і практик. Якщо ви поки не готові пробувати щось нове, не варто робити цього на догоду чоловікові.

Не відволікайся

Мозок жінки, на щастя чи на жаль, працює в паралельному режимі. Тоді як під час сексу чоловік думає тільки про секс, думки жінки можуть витати в хмарах, торкаючись часом не найсексуальніших аспектів нашого життя. Зізнайтеся самій собі, скільки разів під час сексу ви думали про сторонні речі? Напевно можна згадати хоча б один випадок, коли у вирі пристрасті ви думали про свіжість постільної білизни, про те, як виглядають ваші груди, про список справ за завтрашній день... Правда в тому, що секс вимагає повного занурення, адже тільки в такому випадку можна сконцентруватися на своїх відчуттях, взяти до уваги відчуття партнера й отримати справжнє задоволення.

Будь зацікавлена

Ніщо не робить жінку сексуальнішою в очах чоловіка, ніж щирий і непідробний інтерес до сексу. Якщо хочете запам'ятатися чоловікові, варто не тільки продемонструвати наявність у вас сексуального бажання, але ще і іноді взяти ініціативу в цій нелегкій справі на себе. Часи, коли чоловікам подобалися "холодні та недоступні" панянки, здається, вже давно позаду. Так що новим трендом сміливо можна назвати відкритість жінок і позицію, згідно з якою секс потрібен для задоволення обох партнерів.

Отримуй задоволення

Інакше навіщо взагалі займатися сексом? Чоловікам подобається не тільки знати, що жінка отримує задоволення, а й спостерігати за цим. Тому не соромтеся висловлювати своє задоволення з допомогою звуків і міміки. При цьому старатися в цьому плані теж не варто, інакше чоловік може подумати, що ви симулюєте задоволення. Але що ще більш важливо для чоловіка, так це те, наскільки добре жінка знає саму себе. Якщо в процесі ви боїтеся сказати фразу "милий, мені хочеться сильніше/вище/швидше", тому що думаєте, що зможете цим вразити його самолюбство, то це не так. Будь-який чоловік буде радий почути від своєї партнерки, як саме потрібно її пестити, а ще більше зрадіє, якщо після застосування отриманих знань ви його похвалите.

Не забувайте насолоджуватися процесом і віддаватися йому сповна. І нехай ваша ніч пройде по-МАКСИМУМУ!

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