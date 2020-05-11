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Кортні Кокс вперше подивилась "Друзів" і назвала улюблену серію

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Кортні Кокс шокувала фанатів зізнанням про "Друзів" - фото 1
Кортні Кокс шокувала фанатів зізнанням про "Друзів" / The Sun

Відома акторка Кортні Кокс, яка прославилась завдяки ролі Моніки Геллер у "Друзях" здивувала прихильників несподіваним зізнанням. Зірка лише зараз почала дивитись культовий серіал.

У новому випуску The Ellen Show гостею стала зірка "Друзів" Кортні Кокс, яка просто шокувала фанатів своєю заявою. Виявилось, що акторка не надто добре пам'ятає серіал, який приніс їй славу.

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"Єдине, що пам'ятаю це те, що було дуже весело, і що я дуже любила всіх тих людей, з якими працювала. Пам'ятаю, що було декілька моментів з серіалу, які збіглися з моїм реальним життям. Але епізодів з серіалу не пам'ятаю", – розповіла вона.

Але карантин надихнув її все ж переглянути серіалу від першої і до останньої серії. Поки Кортні зацінила перший сезон і навіть обрала улюблений момент.

via GIPHY

"Перший сезон дійсно класний. Мені дуже сподобався епізод з Днем Подяки, поки що це мій улюблений момент. Але я ж тільки подивилася перший сезон", – зізналася акторка.

До слова, Кокс зовсім не відчувала дискомфорту, коли грала юну і пишну Моніку, а навпаки, могла розважатись, як їй забажалось. Тож саме зйомки цих епізодів приносили їй найбільше задоволення.

Дивіться повністю інтерв'ю Кортні Кокс у The Ellen Show:

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Джерело: ТСН
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