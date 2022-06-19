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10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення
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У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про липень й не тільки. Закарбуйте собі в пам'яті!
Українська мова – багата на синоніми. Ми можемо прикрашати своє мовлення за допомогою колоритних та гарних слів. Приміром, у розмовах про липень можна використовувати не зовсім звичні для нашого вуха слова, а яскраві аналоги, які забарвлюють вашу розповідь новими кольорами та відтінками!
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10 колоритних українських слів про липень:
Липець – це липень.
Червень минув, липець минає, серпень теж швидко пролетить.
Веселиця – це райдуга.
Понад хмарами нависала веселиця, на якій хотілося б погойдатися, але неможливо було її наздогнати.
Розморитись – ставати млявим, сонним, розслабленим.
Я дуже сильно розморююся, коли температура сягає понад 30 градусів з позначкою плюс.
Бахтати – буйно рости.
Після смерті діда минув майже рік, настало літо, на городі все починає бахтати, а доглядати нема кому.
Шемріт – це легкий шум, шерех.
Люблю ночувати в наметі – довколишній шемріт дуже розслабляє та присипляє.
Вертоград – це сад.
Він дуже хотів облаштувати свій власний вертоград, де можна було б відпочивати ввечері та зустрічати світанки.
Дорід – це урожай.
Цьогорічний дорід прогодує їхню сім'ю до наступного року.
Сквар – жара.
Такого сквару він не пам'ятає на своєму віку.
Половіти – ставати жовтим (про пшеницю, жито тощо).
Коли половіє, то настає час готуватися до збору врожаю.
Павоть – це павутиння.
Спека, довкола літає павоть, земля сохне, губи шерхнуть – настає її двадцяте літо.
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