10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про липень й не тільки. Закарбуйте собі в пам'яті!

Українська мова – багата на синоніми. Ми можемо прикрашати своє мовлення за допомогою колоритних та гарних слів. Приміром, у розмовах про липень можна використовувати не зовсім звичні для нашого вуха слова, а яскраві аналоги, які забарвлюють вашу розповідь новими кольорами та відтінками!

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10 колоритних українських слів про липень:

Липець – це липень.

Червень минув, липець минає, серпень теж швидко пролетить.

Веселиця – це райдуга.

Понад хмарами нависала веселиця, на якій хотілося б погойдатися, але неможливо було її наздогнати.

Розморитись – ставати млявим, сонним, розслабленим.

Я дуже сильно розморююся, коли температура сягає понад 30 градусів з позначкою плюс.

Бахтати – буйно рости.

Після смерті діда минув майже рік, настало літо, на городі все починає бахтати, а доглядати нема кому.

Шемріт – це легкий шум, шерех.

Люблю ночувати в наметі – довколишній шемріт дуже розслабляє та присипляє.

Вертоград – це сад.

Він дуже хотів облаштувати свій власний вертоград, де можна було б відпочивати ввечері та зустрічати світанки.

Дорід – це урожай.

Цьогорічний дорід прогодує їхню сім'ю до наступного року.

Сквар – жара.

Такого сквару він не пам'ятає на своєму віку.

Половіти – ставати жовтим (про пшеницю, жито тощо).

Коли половіє, то настає час готуватися до збору врожаю.

Павоть – це павутиння.

Спека, довкола літає павоть, земля сохне, губи шерхнуть – настає її двадцяте літо.

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