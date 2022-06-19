Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення

  • 19282
слова про липень - фото 1
слова про липень

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про липень й не тільки. Закарбуйте собі в пам'яті!

Українська мова – багата на синоніми. Ми можемо прикрашати своє мовлення за допомогою колоритних та гарних слів. Приміром, у розмовах про липень можна використовувати не зовсім звичні для нашого вуха слова, а яскраві аналоги, які забарвлюють вашу розповідь новими кольорами та відтінками!

І ще: 10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення

10 колоритних українських слів про липень:

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465948

Липець – це липень.

Червень минув, липець минає, серпень теж швидко пролетить.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465926

Веселиця – це райдуга.

Понад хмарами нависала веселиця, на якій хотілося б погойдатися, але неможливо було її наздогнати.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465927

Розморитись – ставати млявим, сонним, розслабленим.

Я дуже сильно розморююся, коли температура сягає понад 30 градусів з позначкою плюс.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465928

Бахтати – буйно рости.

Після смерті діда минув майже рік, настало літо, на городі все починає бахтати, а доглядати нема кому.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465929

Шемріт – це легкий шум, шерех.

Люблю ночувати в наметі – довколишній шемріт дуже розслабляє та присипляє.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465930

Вертоград – це сад.

Він дуже хотів облаштувати свій власний вертоград, де можна було б відпочивати ввечері та зустрічати світанки.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465931

Дорід – це урожай.

Цьогорічний дорід прогодує їхню сім'ю до наступного року.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465932

Сквар – жара.

Такого сквару він не пам'ятає на своєму віку.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465933

Половіти – ставати жовтим (про пшеницю, жито тощо).

Коли половіє, то настає час готуватися до збору врожаю.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465934

Павоть – це павутиння.

Спека, довкола літає павоть, земля сохне, губи шерхнуть – настає її двадцяте літо.

10 колоритних українських слів про липень, які прикрасять ваше мовлення - фото 465935

До теми: Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини