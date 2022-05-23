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10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення

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говори українською про літо - фото 1
говори українською про літо

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх буденних розмовах про літо й не тільки. Закарбуйте їх у своїй пам'яті!

Українська мова унікальна та багата на синоніми, тож не варто використовувати у своєму мовленні кальку та сленг. Послуговуйтеся українськими словами, адже вони автентичні та гарні!

І ще: ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про літо правильними словами

10 колоритних українських слів про літо:

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Літком – це влітку чи літом.

Наше озеро літком стає головним місцем зібрання селян.

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Бусол чи бусел – це лелека.

Якщо прилітає бусол, то він приносить з собою щастя.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465917

Льоди – це морозиво.

Влітку найкраще смакують льоди у парку після катання на роликах.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465918

Затепліти – стати теплим.

Ми довго чекали й цей липень нарешті затеплів.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465919

Гирло – це місце, де річка впадає в море, озеро тощо.

Він любив довго стояти біля гирла та споглядати за тим, яка ж бездоганна природа рідного краю.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465920

Осоння – це освітлене сонцем місце.

Найкраще коту Васі було на осонні – муркотів та потягувався.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465921

Спека – це жара, висока температура.

На вулиці стояла така спека, аж здавалося, що плавиться дорога.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465922

Пролітувати – прожити літо.

Дмитрик пролітував у селі разом з дідом та бабою – купався у річці, пас корів, допомагав біля хати.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465923

Винниця – це виноградник.

Баба ретельно доглядала свою винницю, а найбільше чекала часу, коли готували домашнє вино.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465924

Плесо – це гладка поверхня води.

Щоб впорядкувати думки, Петро йшов дивитися на плесо, яке заворожувало своїм спокоєм.

10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення - фото 465925

До теми: Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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