10 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх буденних розмовах про літо й не тільки. Закарбуйте їх у своїй пам'яті!

Українська мова унікальна та багата на синоніми, тож не варто використовувати у своєму мовленні кальку та сленг. Послуговуйтеся українськими словами, адже вони автентичні та гарні!

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10 колоритних українських слів про літо:

Літком – це влітку чи літом.

Наше озеро літком стає головним місцем зібрання селян.

Бусол чи бусел – це лелека. Якщо прилітає бусол, то він приносить з собою щастя. Льоди – це морозиво. Влітку найкраще смакують льоди у парку після катання на роликах. Затепліти – стати теплим. Ми довго чекали й цей липень нарешті затеплів. Гирло – це місце, де річка впадає в море, озеро тощо. Він любив довго стояти біля гирла та споглядати за тим, яка ж бездоганна природа рідного краю. Осоння – це освітлене сонцем місце. Найкраще коту Васі було на осонні – муркотів та потягувався. Спека – це жара, висока температура. На вулиці стояла така спека, аж здавалося, що плавиться дорога. Пролітувати – прожити літо. Дмитрик пролітував у селі разом з дідом та бабою – купався у річці, пас корів, допомагав біля хати. Винниця – це виноградник. Баба ретельно доглядала свою винницю, а найбільше чекала часу, коли готували домашнє вино. Плесо – це гладка поверхня води. Щоб впорядкувати думки, Петро йшов дивитися на плесо, яке заворожувало своїм спокоєм.

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