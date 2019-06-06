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10 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося з психологом.
Про усі тонкощі цієї складної професії розповів психолог-психотерапевт Геннадій Тарасов у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чим психолог відрізняється від психотерапевта? Як розпізнати в натовпі маніяка? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Навіщо потрібен психолог, якщо я нормальний?
Поняття нормальності – доволі умовна штука. Усі ми в якій мірі і нормальні, і ненормальні водночас. За поведінкою людини можна багато чого розповісти. Покачування, гризіння нігтів, губ, для когось може бути цілком нормальною поведінкою. Коли ж насправді – це тривожні ознаки.
Чим психолог відрізняється від психотерапевта?
Психолог – людина, у якої є диплом про вищу освіту, в якому так і зазначено: "психолог". Психотерапевт – це інша освіта, інше підвищення кваліфікації. Як і в медицині: психолог – це одна професія, а психотерапевтом може стати як психолог, так і лікар.
Вправляв мізки близьким?
Спочатку таке було. Завжди є бажання, коли тільки починаєш працювати, "навчатися" на своїх близьких. Я ж водолію знаннями! Я ж знаю, як жити щасливо! Однак, як йдеться у прислів'ї, не роби добро – не отримаєш і зла. Якщо тебе не просять, краще не лізь.
Чим кавова пляма відрізняється від тесту Роршаха?
В тесті Роршаха ці половинки малюнку симетричні. А кавова пляма може бути далеко не симетричною. Суть цього метода в тому, що він працює на асоціації, це своєрідна діагностика мислення. Однак зараз тест Роршаха дуже і дуже рідко використовують.
Куди подіти з голови історії клієнтів?
А навіщо їх взагалі кудись дівати? Їх історії прекрасні, вони дуже цінні. Якщо є історія, яка для мене дуже важка, болюча, нестерпна, я буду її "дівати" своєму психотерапевту, нехай розбирається :) Ці історії можна передавати своїм студентам, учням. Такий досвід треба любити, цінувати і плекати.
Коли у психотерапевта найкращий сезон?
Є два основних періоди. Перший – фінансова криза, другий – коли сталася якась катастрофа. У другому випадку ми надаємо безкоштовну психотерапевтичну допомогу.
Як розпізнати в натовпі маніяка?
По-перше, треба ознайомитися з юридичною психологією і криміналістикою. А по-друге, більшість людей просто вгадують маніяків у натовпі. З цього приводу вчені провели цікаве дослідження. Таких людей видає вираз обличчя, погляд, міміка.
Депресія – це хвороба чи відмазка?
Мені навіть трохи лячно стало від такого запитання... якщо ми говоримо про депресію, коли людина каже: я вже три дні поспіль сумую, у мене депресія, це – проста гіперболізація свого стану. А взагалі, депресія – клінічний розлад, це діагноз, тяжка хвороба, яка дуже тяжко і довго лікується. Це нестерпна річ, насправді. У таких випадках важко і самому пацієнту, і близьким йому людям.
Сам себе лікуєш?
Коли в тебе є така освіта, то намагаєшся це робити. Однак, самолікування – найважча штука. Скажу так: це не працює. Оскільки сама психіка не дає нам це зробити – допомогти собі. Вона не готова змінюватися, самовдосконалюватися, тому, для цього нам потрібен хтось інший, хто допоможе дійти до цих змін.
Скільки може заробляти психолог-психотерапевт?
Від 0 до... у мене є знайомий, який заробляє до 33 тисяч гривень за один сеанс. І це ще не найбільша сума. За сесію можна і 40, і 50 і 60 тисяч брати, в залежності від аудиторії.
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