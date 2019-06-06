10 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося з психологом.

Про усі тонкощі цієї складної професії розповів психолог-психотерапевт Геннадій Тарасов у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чим психолог відрізняється від психотерапевта? Як розпізнати в натовпі маніяка? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Навіщо потрібен психолог, якщо я нормальний?

Поняття нормальності – доволі умовна штука. Усі ми в якій мірі і нормальні, і ненормальні водночас. За поведінкою людини можна багато чого розповісти. Покачування, гризіння нігтів, губ, для когось може бути цілком нормальною поведінкою. Коли ж насправді – це тривожні ознаки.

Чим психолог відрізняється від психотерапевта?

Психолог – людина, у якої є диплом про вищу освіту, в якому так і зазначено: "психолог". Психотерапевт – це інша освіта, інше підвищення кваліфікації. Як і в медицині: психолог – це одна професія, а психотерапевтом може стати як психолог, так і лікар.

Робота психолога

Вправляв мізки близьким?

Спочатку таке було. Завжди є бажання, коли тільки починаєш працювати, "навчатися" на своїх близьких. Я ж водолію знаннями! Я ж знаю, як жити щасливо! Однак, як йдеться у прислів'ї, не роби добро – не отримаєш і зла. Якщо тебе не просять, краще не лізь.

Чим кавова пляма відрізняється від тесту Роршаха?

В тесті Роршаха ці половинки малюнку симетричні. А кавова пляма може бути далеко не симетричною. Суть цього метода в тому, що він працює на асоціації, це своєрідна діагностика мислення. Однак зараз тест Роршаха дуже і дуже рідко використовують.

Тест Роршаха

Куди подіти з голови історії клієнтів?

А навіщо їх взагалі кудись дівати? Їх історії прекрасні, вони дуже цінні. Якщо є історія, яка для мене дуже важка, болюча, нестерпна, я буду її "дівати" своєму психотерапевту, нехай розбирається :) Ці історії можна передавати своїм студентам, учням. Такий досвід треба любити, цінувати і плекати.

Коли у психотерапевта найкращий сезон?

Є два основних періоди. Перший – фінансова криза, другий – коли сталася якась катастрофа. У другому випадку ми надаємо безкоштовну психотерапевтичну допомогу.

Як розпізнати в натовпі маніяка?

По-перше, треба ознайомитися з юридичною психологією і криміналістикою. А по-друге, більшість людей просто вгадують маніяків у натовпі. З цього приводу вчені провели цікаве дослідження. Таких людей видає вираз обличчя, погляд, міміка.

Депресія – це хвороба чи відмазка?

Мені навіть трохи лячно стало від такого запитання... якщо ми говоримо про депресію, коли людина каже: я вже три дні поспіль сумую, у мене депресія, це – проста гіперболізація свого стану. А взагалі, депресія – клінічний розлад, це діагноз, тяжка хвороба, яка дуже тяжко і довго лікується. Це нестерпна річ, насправді. У таких випадках важко і самому пацієнту, і близьким йому людям.

Психологія

Сам себе лікуєш?

Коли в тебе є така освіта, то намагаєшся це робити. Однак, самолікування – найважча штука. Скажу так: це не працює. Оскільки сама психіка не дає нам це зробити – допомогти собі. Вона не готова змінюватися, самовдосконалюватися, тому, для цього нам потрібен хтось інший, хто допоможе дійти до цих змін.

Скільки може заробляти психолог-психотерапевт?

Від 0 до... у мене є знайомий, який заробляє до 33 тисяч гривень за один сеанс. І це ще не найбільша сума. За сесію можна і 40, і 50 і 60 тисяч брати, в залежності від аудиторії.

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