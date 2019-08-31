1 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Андрій Таврійського, а також у школах починається навчання – Перший дзвоник. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Андрія Стратулата Таврійського. Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам. Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Незалежності Узбекистану

Національне свято Словацької Республіки – День Конституції

1804 – німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд Юнону.

1819 – Вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка".

1859 – Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці.

1866 – Відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.

1898 – Відкрився Київський політехнічний інститут.

1923 – Великий кантонський землетрус у Східній Японії.

1964 – У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна".

1996 – В Україні запроваджено національну валюту – гривню.

2001 – Покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.

2004 – У школі №1 Беслана було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними, напад здійснювався 32 бойовиками. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 – У Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2008 – прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України".

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ВЕРЕСНЯ

1741 – Жан-Бенуа Шерер (Йоган-Бенедикт), французький та німецький історик, автор першої в Західно-Європейській науці монографії з історії України (Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії). В Україні ця праця опублікована у 1944 році.

1856 – Сергій Миколайович Виноградський, французький мікробіолог, еколог і ґрунтознавець українського походження.

1875 – Едгар Райс Берроуз, американський письменник, автор романів про Тарзана.

1877 – Френсіс Вільям Астон, британський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1922 рік.

1896 – Бхактіведанта, індійський релігійний діяч і письменник, що заснував в 1965 році Міжнародне товариство свідомості Крішни, відоміше як рух Харе Крішна.

1902 – Дірк Брауер, голландсько-американський астроном.

1925 – Юхновський Ігор Рафаїлович, український вчений, політик, депутат Верховної ради.

1937 – Сядристий Микола Сергійович, український майстер мініатюр.

1946 – Но Му Хьон, президент Республіки Корея у 2003-2008 роках.

Мініатюра: "Підкована блоха"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.

До цього дня овес встигає.

Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.

Якщо місяць рогами вгору, то в найближчі дні буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Туман з ранку – зима сніжною буде.

Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.

Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень ​​1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.

У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.

Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.

Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.

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