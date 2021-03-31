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1 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають найпозитивніший день року – День сміху, а також Міжнародний день птахів, а от віряни вшановують пам'ять мучениці Дарії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 1 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Дарії. Наші предки вважали, що саме у цей день остаточно повинна відступити зима, яку замінить справжнє весняне тепло.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор, а також Томаш. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День сміху
- Міжнародний день птахів
- 527 – початок правління римського імператора Юстиніана І.
- 1579 – заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.
- 1778 – нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.
- 1875 – англійська газета "Таймс" перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.
- 1889 – у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
- 1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
- 1906 – підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.
- 1919 – Асканію-Нову оголошено державним заповідником.
- 1924 – Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч.
- 1933 – почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику.
- 1937 – Бірма відділилась від Індії.
- 1976 – Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.
- 1979 – за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
- 1981 – у СРСР уперше введено літній час.
- 1991 – відбувся розпад Організації Варшавського договору.
- 2009 – Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
- 2016 – наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна"
ХТО НАРОДИВСЯ 1 КВІТНЯ
- 1431 – Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.
- 1578 – Вільям Гарвей, англійський лікар, засновник сучасної фізіології та ембріології.
- 1697 – Антуан Франсуа Прево, французький священник, письменник, більш відомий як абат Прево́. Автор роману "Мано́н Леско́".
- 1753 – Жозеф де Местр, Франкомовний (підданий Сардинії) католицький філософ, літератор, політик і дипломат, представник фундаментального консерватизму.
- 1809 – Микола Гоголь, видатний український прозаїк, драматург.
- 1831 – Альберт Анкер, швейцарський живописець і графік.
- 1838 – Василь Тарновський, громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат. Син Василя Тарновського (старшого).
- 1861 – Легеза Іриней, український письменник і громадський діяч.
- 1865 – Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1925 року.
- 1866 – Ферруччо Бузоні, італійський композитор, піаніст, диригент і музичний педагог.
- 1868 – Забіла-Врубель Надія Іванівна, українська оперна співачка, дружина художника Михайла Врубеля; була небогою відомого українського скульптора Пармена Забіли.
- 1868 – Едмон Ростан, французький поет і драматург, автор відомої п'єси "Сірано де Бержерак".
- 1873 – Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст, диригент.
- 1901 – Зенон Коссак-Тарнавський, провідний член УВО й ОУН. Розстріляний мадярами.
- 1906 – Олександр Яковлєв, авіаконструктор, творець літаків серії Як.
- 1908 – Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження.
- 1922 – Ярослав Коцьолок, поручник УПА, командир сотень "Ударники-6", "Ударники-8" 26-го Територіального відтинку "Лемко" групи УПА-Захід.
- 1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992).
- 1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.
- 1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.
- 1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
У цей день народився Вахтанг Кіпіані, журналіст, публіцист та історик / Фото theukrainians
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
- Якщо у цей день йде дощ – влітку посухи не буде.
- Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.
- Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід нині сваритися з рідними та близькими;
- Не варто сьогодні ухвалювати важливих рішень;
- Не можна у цей день пізно виходити з дому;
- Не варто нині витрачати гроші на всілякі дурниці та захцянки.
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