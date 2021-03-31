1 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають найпозитивніший день року – День сміху, а також Міжнародний день птахів, а от віряни вшановують пам'ять мучениці Дарії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 квітня, віряни вшановують пам'ять мучениці Дарії. Наші предки вважали, що саме у цей день остаточно повинна відступити зима, яку замінить справжнє весняне тепло.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор, а також Томаш. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День сміху

Міжнародний день птахів

527 – початок правління римського імператора Юстиніана І.

1579 – заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.

1778 – нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.

1875 – англійська газета "Таймс" перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.

1889 – у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 – підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.

1919 – Асканію-Нову оголошено державним заповідником.

1924 – Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч.

1933 – почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику.

1937 – Бірма відділилась від Індії.

1976 – Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1979 – за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

1981 – у СРСР уперше введено літній час.

1991 – відбувся розпад Організації Варшавського договору.

2009 – Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

2016 – наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна"

ХТО НАРОДИВСЯ 1 КВІТНЯ

1431 – Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.

1578 – Вільям Гарвей, англійський лікар, засновник сучасної фізіології та ембріології.

1697 – Антуан Франсуа Прево, французький священник, письменник, більш відомий як абат Прево́. Автор роману "Мано́н Леско́".

1753 – Жозеф де Местр, Франкомовний (підданий Сардинії) католицький філософ, літератор, політик і дипломат, представник фундаментального консерватизму.

1809 – Микола Гоголь, видатний український прозаїк, драматург.

1831 – Альберт Анкер, швейцарський живописець і графік.

1838 – Василь Тарновський, громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат. Син Василя Тарновського (старшого).

1861 – Легеза Іриней, український письменник і громадський діяч.

1865 – Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1925 року.

1866 – Ферруччо Бузоні, італійський композитор, піаніст, диригент і музичний педагог.

1868 – Забіла-Врубель Надія Іванівна, українська оперна співачка, дружина художника Михайла Врубеля; була небогою відомого українського скульптора Пармена Забіли.

1868 – Едмон Ростан, французький поет і драматург, автор відомої п'єси "Сірано де Бержерак".

1873 – Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст, диригент.

1901 – Зенон Коссак-Тарнавський, провідний член УВО й ОУН. Розстріляний мадярами.

1906 – Олександр Яковлєв, авіаконструктор, творець літаків серії Як.

1908 – Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження.

1922 – Ярослав Коцьолок, поручник УПА, командир сотень "Ударники-6", "Ударники-8" 26-го Територіального відтинку "Лемко" групи УПА-Захід.

1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992).

1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.

1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.

1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.



У цей день народився Вахтанг Кіпіані, журналіст, публіцист та історик / Фото theukrainians

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

Якщо у цей день йде дощ – влітку посухи не буде.

Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід нині сваритися з рідними та близькими;

Не варто сьогодні ухвалювати важливих рішень;

Не можна у цей день пізно виходити з дому;

Не варто нині витрачати гроші на всілякі дурниці та захцянки.

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