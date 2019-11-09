З'їв банан – помий руки: учені розповіли, чому це так важливо

Усі ми любимо банани за їхній смак. Не дивно, що цей фрукт став однією з невід'ємних складових здорового та поживного сніданку. Втім, науковці дали одну пораду для тих, хто обожнює їсти ці плоди!

Як зазначають науковці, на банановій шкірці можуть бути сліди небезпечних для людського організму хімікатів, наприклад, пестицидів, використовуваних при вирощуванні фруктів. Ось чому після очищення банана ви повинні у першу чергу вимити руки, пояснюють медики.

І ще: Як зробити чай з імбиром максимально корисним

У звіті Consumer Center Bavaria фахівці відзначають, що на шкірці бананів можуть осідати небажані та потенційно токсичні речовини. Так, хімікати можуть потрапляти на плоди, коли виробники застосовують їх для збереження врожаю.

Щоб захистити банани від шкідників, вони майже завжди обприскуються пестицидами. Під час досліджень залишки цих пестицидів неодноразово виявлялися на банановій шкірці, – говорить експерт з харчування Сабіна Хюльсманн.

Однак на шкірці плодів можна виявити не тільки пестициди. За словами експерта, вже після збору врожаю банани обробляють хімічними засобами, що запобігають передчасному розкладання фруктів при транспортуванні (зокрема, фунгіцидами).

Після контакту з овочами та фруктами слід мити руки

"Не тільки щодо бананів, а й інших фруктів теж дотримуйтесь правила обов'язково мити руки після їх очищення, щоб уникнути потрапляння хімікатів на шкіру. Не давайте дітям фрукти зі шкіркою, тільки очищені", – порадила Хюльсманн.

Спеціаліст додала, що можна не боятися потрапляння небажаних речовин у м'якоть плодів. Під шкіркою зовсім мало або зовсім немає пестицидів, констатувала експерт.

Читайте також: Названий смачний спосіб поліпшити роботу мозку