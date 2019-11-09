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Як зробити чай з імбиром максимально корисним
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Чай з імбиром – популярний домашній засіб від застуди. Воно й не дивно, адже напій має протизапальну, а також зміцнює імунітет. Але при приготуванні цього цілющого напою ми нерідко робимо помилки. Про них ми й розповімо, аби наступного разу ви зробили собі максимально корисний чай з імбиром!
Свіжий імбирний чай визнається медиками ефективним питвом при грипоподібних станах. Напій відмінно зігріває і захищає від ознобу, а також має спазмолітичну, знеболювальну, відхаркувальну та протизапальну дію.
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Проте, слід звертати увагу на деякі особливості у приготуванні імбирного чаю – в іншому випадку його оздоровчий ефект може виявитися незначним.
Помилка: чистити імбир. Очищати імбир не потрібно, оскільки його оболонка містить цінні інгредієнти. Замість очищення імбир краще ретельно вимити за допомогою щітки.
Помилка: нарізати імбир заздалегідь. Багато людей спочатку ріжуть імбир і залишають потім його шматочки лежати, поки вода не закипить. На думку фахівців, це погана ідея, тому що в цьому випадку рослина втрачає частину своїх корисних інгредієнтів, його ефірні олії просто випаровуються. Щоб уникнути цього, імбир слід розрізати безпосередньо перед приготуванням чаю.
Помилка: занадто гаряча або холодна вода. Окріп, як і охолола рідина для заварювання імбирного чаю не підходять. Ось ознака оптимально гарячої води для приготування такого напою – на її поверхню піднімаються кілька маленьких бульбашок повітря.
Помилка: швидке заварювання. Імбирний чай вимагає не менше п'яти хвилин заварювання, тільки тоді він може називатися цілющим. Тим, кому подобається вираженіший пряний смак напою, повинні витримувати процес заварювання протягом десяти хвилин.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!
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