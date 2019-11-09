Як зробити чай з імбиром максимально корисним

Чай з імбиром – популярний домашній засіб від застуди. Воно й не дивно, адже напій має протизапальну, а також зміцнює імунітет. Але при приготуванні цього цілющого напою ми нерідко робимо помилки. Про них ми й розповімо, аби наступного разу ви зробили собі максимально корисний чай з імбиром!

Свіжий імбирний чай визнається медиками ефективним питвом при грипоподібних станах. Напій відмінно зігріває і захищає від ознобу, а також має спазмолітичну, знеболювальну, відхаркувальну та протизапальну дію.

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Проте, слід звертати увагу на деякі особливості у приготуванні імбирного чаю – в іншому випадку його оздоровчий ефект може виявитися незначним.

Помилка: чистити імбир. Очищати імбир не потрібно, оскільки його оболонка містить цінні інгредієнти. Замість очищення імбир краще ретельно вимити за допомогою щітки.

Помилка: нарізати імбир заздалегідь. Багато людей спочатку ріжуть імбир і залишають потім його шматочки лежати, поки вода не закипить. На думку фахівців, це погана ідея, тому що в цьому випадку рослина втрачає частину своїх корисних інгредієнтів, його ефірні олії просто випаровуються. Щоб уникнути цього, імбир слід розрізати безпосередньо перед приготуванням чаю.

Більшість з нас готує імбирний чай неправильно

Помилка: занадто гаряча або холодна вода. Окріп, як і охолола рідина для заварювання імбирного чаю не підходять. Ось ознака оптимально гарячої води для приготування такого напою – на її поверхню піднімаються кілька маленьких бульбашок повітря.

Помилка: швидке заварювання. Імбирний чай вимагає не менше п'яти хвилин заварювання, тільки тоді він може називатися цілющим. Тим, кому подобається вираженіший пряний смак напою, повинні витримувати процес заварювання протягом десяти хвилин.

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