Названий смачний спосіб поліпшити роботу мозку

Роботу мозку можна поліпшити за допомогою насіння чорного кмину. З чим же його їдять?

На Сході чорний кмин є основною приправою до багатьох страв. Це не просто данина традиціям – це вибір людей, які хочуть бути здоровими.

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Для цього потрібно з'їдати щодня близько чайної ложки меленого чорного кмину, можна додати меду, якщо смак вам здасться незвичним. Також чорний кмин підсилює імунітет і тонус організму. Кмин в об'ємі чайна ложка насіння висипати в половину чашки окропу і дати настоятися близько пів години. Робити кілька ковтків напою два рази на день.

Як додатковий бонус у результаті вживання насіння чорного кмину ви поліпшите роботу шлунково-кишкового тракту, що важливо в холодну пору року, коли в кишківнику виникають спазми.

Тмин

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