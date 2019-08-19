З'явився новий тизер першого кросовера Aston Martin

Британський автовиробник Aston Martin опублікував новий тизер свого першого серійного кросовера DBX. На відеоролику можна досить докладно розглянути зовнішність автомобіля.

Відеотизер, опублікований на YouTube-каналі марки, оформлений у стилістиці заставок фільмів про Джеймса Бонда. На кадрах можна розглянути дизайн майбутнього кросовера, який повторює мотиви однойменного концепту, який дебютував на Женевському автосалоні ще у 2015 році. Але на відміну від дводверного прототипу, серійний кросовер отримає чотири повноцінні двері.

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Кросовер почали тестувати ще восени минулого року. У листопаді прототип виїхав на трасу в Північному Уельсі, де проводять чемпіонати з ралі. Виробник розробив спеціальну програму для DBX, яка була націлена на перевірку ходових якостей новачка в різних умовах.

У березні DBX відправився за полярне коло на полігон Pirelli, де пройшов тести на трасах від засніжених до покритих льодом. Автомобіль випробували в умовах холодного клімату, що допомогло інженерам налаштувати підвіску та систему повного приводу в умовах мінімального зчеплення з дорогою.

У середині червня цього року Aston Martin запустив виробництво тестових екземплярів кросовера. За планом компанії, офіційний дебют відбудеться в кінці цього року, а на початку наступного на заводі запустять виробництво серійних зразків.

Перший кросовер побудували на новій платформі, яка надалі ляже в основу електромобілів, що випускаються під егідою бренду Lagonda. Силова установка – чотирилітрова бітурбо "вісімка" від Mercedes-AMG з віддачею 510 кінських сил, а також 750-сильний мотор V12. Крім того, є ймовірність появи гібридної модифікації.

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