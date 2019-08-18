Pimp My Ride: 70-річне купе оснастили 638-сильним двигуном V8

Американське ательє Icon з Лос-Анджелеса показало на Автомобільному тижні в Монтереї ефектне купе Hudson 1949 року випуску, яке було ретельно відновлено і до того ж модернізовано.

Цей 70-річний Hudson Coupe чорного кольору знайшли у покинутих гаражах десь у штаті Теннессі з пробігом всього в пару миль.

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Новоспечений власник вирішив не здавати рідкісний автомобіль на металобрухт, а зробити з нього вражаючий рестомод силами фахівців з ательє Icon, чиїм постійним клієнтом він був.

Каліфорнійці встановили в купе потужний 6,2-літровий компресорний V8 від Chevrolet Corvette потужністю 638 кінських сил і 4-ступеневу автоматичну коробку передач. Привід залишився заднім, але архаїчний нерозрізний задній міст замінили сучасною незалежною підвіскою. А також поставили потужні дискові гальма Brembo на всі чотири колеса. Передній підрамник був розроблений заново з урахуванням нового двигуна.

Не менш вражає і інтер'єр Hudson, оброблений пофарбованою вручну крокодиловою шкірою в комбінації з телячою, а також натуральною вовною для підлоги та килимків. Ручки зробили заново з алюмінію, лампочки підсвічування замінили світлодіодами, а для більшого комфорту встановили кондиціонер.

На будівництво рестомода витратили 400 годин ручної праці. Вартість проекту не повідомляється.

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