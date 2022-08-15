Нью-йоркська компанія Fctry створить фігурки Зеленського

На фандрейзинговій платформі вдалося зібрати усю потрібну суму на виготовлення колекційних пластмасових фігурок президента України Володимира Зеленського. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Американська компанія, яка виготовляла вже фігурки світових лідерів, зібрала на Kickstarter понад 120 тисяч доларів для виготовлення 15-сантиметрових пластмасових фігурок президента України Володимира Зеленського.

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Один долар з продажу кожної фігурки перекажуть на потреби України.

Над їхнім створенням працює Майк Лівіт – митець із Сієтла. Відомо, що вартість однієї фігурки – 20 доларів, дві фігурки різного кольору – 40 доларів, набір з шести іграшок – 100 доларів.

Ми створюємо цю кампанію довкола образу "героя, якого таким змусили стати обставини", – зазначає Джейсон Файнберг, креативний директор Fctry.

Ukraine's president has been made into an action figure by a New York design company. A kickstarter campaign launched to fund production has raised more than $120,000 in less than two weeks https://t.co/N5fAoTTRZq pic.twitter.com/ifb4gnjk2c — Reuters (@Reuters) August 10, 2022

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