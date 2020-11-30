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З'явився фітнес-додаток, який перетворює бігуна на героя фантастичних історій
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Сінгапурська компанія BBH Singapore створила фітнес-програму. Вона допомагає перетворити звичайну пробіжку на імерсивний досвід завдяки технології доповненої реальності. Розповідаємо, як це працює!
Під час пробіжки потрібно увімкнути додаток Running Stories, вибрати одну з художніх історій, щоб відчути себе головним героєм цієї розповіді. Зараз користувачам доступні 3 сюжети: шпигунська розповідь "Здобич", психологічний трилер "Бігун без минулого" і "Тіло бігуна".
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"Це перший аудіоситком, дія якого відбувається з вашим тілом. З метою зацікавити користувача та підштовхнути його до регулярних занять спортом, ми розбили історії на окремі епізоди – щоб дізнатися продовження, доведеться знову відправитися на пробіжку", – розповів один з творців програми.
Додаток у реальному часі адаптує кожну історію індивідуально під користувача, з огляду на його місцеперебування. У розповідь автоматично вбудовуються географічні точки та пам'ятки, повз які пробігає користувач. Розробники вважають, що це створює додаткову залученість і мотивацію в процес.
"Ви підходите до стартової точки забігу, а потім вас направляє голос – ось тут починається магія. Завдяки технології доповненої реальності ви чуєте про об'єкти, які розташовані перед вами у реальному світі. Додаток аналізує ваш напрям, темп і оточення. Для нас це тільки початок, адже у майбутньому ми зможемо зробити програму точнішою, враховувати розклад автобусів, час роботи магазинів й інші деталі – можливості безмежні", – говорить креативний директор BBH Singapore Йоакім Боргстром.
Додаток підходить як для новачків, так і для людей, які займаються бігом професійно. Поки Running Stories перебуває у розробці та працює лише в Сінгапурі, але найближчим часом компанія планує випробувати додаток в інших країнах і доповнити колекцію аудіоісторій.
Також розробники планують додати нові функції, щоб побудова сюжету враховувала не тільки локацію, а й погоду, і пульс бігуна. Творці програми сподіваються, що вона допоможе людям стати дисциплінованішими та залученими у процес бігу.
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