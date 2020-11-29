Блогер побудував домашню "машину тортур": навіщо він це зробив

Гаджет дозволяє не лінуватися під час тренувань

Якщо улюблений фітнес-клуб зачинений, це не означає, що потрібно цілими днями валятися на дивані, наче тюлень. Однак змусити себе займатися фізичними вправами вдома значно складніше, ніж у спортзалі. Але не для нашого героя.

Незвичайне рішення запропонував блогер, який довірив комп'ютеру стежити за тим, наскільки якісно він виконує необхідні вправи.

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Спорт у домашніх умовах – це дійсно складно. Потрібно зібратися з силами, знайти правильний настрій, а головне – змусити себе з разу в раз виконувати виснажливі присідання, віджимання й інші вправи. У цей момент поруч немає ані тренера, ані інших людей, ані інших мотивуючих чинників – хіба що демотивуючі, на зразок величезної піци, яку пів години тому приніс кур'єр.

Незвичайне рішення проблеми знайшов автор YouTube-каналу I Made This. Він змайстрував дерев'яні колодки для ніг, під'єднані до комп'ютера, який і вирішуватиме, чи варто розтискати "мертву" хватку або людині доведеться зробити ще кілька підходів. Пристосування більше схоже на катівню машину з середньовіччя, але, судячи з відео, справно виконує свої завдання.

Технологія проста: пристрій міцно закривається за допомогою електронного замка, щойно користувач просовує всередину ноги. Якщо людина хоче вибратися, їй потрібно якісно (це важливо!) зробити повний цикл тренувань, заздалегідь зазначений у комп'ютерній програмі.

Система оснащена камерою й алгоритмом машинного навчання, здатним точно розпізнавати те, наскільки якісно людина виконує вправи. Пристрій поки перебуває на стадії прототипу.

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