Як бігати взимку і отримувати задоволення

Чому не варто відмовлятися від бігу в зимовий сезон – додаткова порція мотивації для вас!

Зима – не причина переносити тренування у зал. Так, біг взимку морально і фізично важчий за біг в теплу пору року, але без зимової підготовки складно розраховувати на якісь результати навесні і влітку.

Причини. Взимку ти постійно носиш пальто або пуховик поверх светра або піджака. Таким чином рельєф твого тіла на цілих три місяці прихований під шаром одягу. А біг підсушить калорії, якими ти активно запасаєшся, щоб не замерзнути.

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Температура. Холод дуже швидко привчить тебе до занять спортом. Ми рекомендуємо трохи більше бігати: чим далі ти забіжиш, тим більше калорій буде спалено, коли на останньому диханні ти будеш добиратися додому.

Час. Тобі не доведеться витрачати багато часу на дорогу в тренажерку, адже ти зможеш зробити пробіжку просто по периметру твого житлового масиву. Таким самим чином будуть збережені і фінанси.

Характер. Зимові пробіжки - це нелегке заняття. Саме тому вони допоможуть тобі розвинути дисциплінованість і чоловічу силу духу.

Знайомства. Зазвичай тих, хто буде бігати взимку не дуже багато. Але якщо зустрінеш таких, вам явно буде про що поговорити під час пробіжки. Особливо, якщо цим несподіваним напарником виявиться гарна дівчина або симпатичний чоловік.

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